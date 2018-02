Sanremo 2018 quarta serata: programma e live

Assennate amiche e meditabondi amici, ingraniamo la quarta accelerando verso la quarta puntata del Festival di Sanremo 2018, quella dedicata ai duetti. Di cosa si tratta: i cantanti in gara intoneranno le canzoni già proposte nelle serate precedenti e saranno anche affiancati da altri artisti. Siamo quindi in presenza di reiterazione di delitto con l'aggravante del reato associativo! A parte gli scherzi, godiamoci questa serata dedicata al meglio della musica italiana (anche perché se questo è il meglio figuriamoci cos'è il peggio...) Pronti? Sanremo, via!