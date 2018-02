Un momento di sfogo e sconforto fa piangere Francesca Cipriani a L’Isola dei Famosi 13, in quanto vittima di bullismo nell’età adolescenziale. In un momento confidenziale con le compagne di avventura Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, la bionda concorrente racconta di essere stata ‘derisa e umiliata’ all’età di soli 12 anni, diventando vittima di un atteggiamento che si è protratto nel tempo.

‘Non mi è ancora passata’, afferma, dunque, piangendo Francesca Cipriani a L’Isola dei Famosi 2018 in riferimento al bullismo subito a soli 12 anni. Lo sconforto invade la concorrente protagonista del reality show di Canale 5 a seguito dell’infelice battuta di Filippo Nardi nei suoi confronti: ‘Quelle come lei sono da sopprimere’ aveva, infatti, affermato il disc jockey in Honduras.

Leggi anche: Isola 13, Filippo Nardi rischia la squalifica dopo le accuse di Cecilia Capriotti

Francesca Cipriani è stata vittima di bullismo, le lacrime a L’Isola dei Famosi 13

Tristezza e scoraggiamento stanno invadendo nelle ultime ore Francesca Cipriani, in lacrime a L’Isola die Famosi 13 a seguito della frase choc pronunciata dal compagno di avventura Filippo Nardi.

E’ tutto una conseguenza del bullismo subito dalla bionda e prosperosa showgirl a soli 11 anni, quando veniva ‘umiliata e derisa’, presa in giro dai compagni di scuola.

‘In passato mi hanno detto sei brutta, fai schifo, sei un mostro, piangevo ogni giorno. Ho avuto un’adolescenza molto difficile e molto brutta’, racconta Francesca Cipriani ai microfoni de L’Isola dei Famosi 13, ‘Sono stata vittima di bullismo, e questo dolore lo porto ancora con me. Sono stati gli anni più brutti della mia vita, mi hanno massacrata, per me non vado mai bene… Mi vedo ancora con gli occhi di quando avevo 12 anni’.

Leggi anche: Striscia la notizia, Eva Henger fuori onda: ‘Francesco Monte? Lo dovevano arrestare’

Francesca Cipriani e le divisioni a L’Isola dei Famosi 13

L’atmosfera a L’Isola dei Famosi 13 si fa sempre più tesa: prima l’abbandono spontaneo di Francesco Monte, poi la divisione del gruppo del reality show, infine la frase choc di Filippo Nardi che ha sconvolto Francesca Cipriani.

‘Le persone come lei devono farle sopprimere, quelle che non fanno niente’ aveva, infatti, pronunciato il concorrente del reality show sconfortando Francesca Cipriani.