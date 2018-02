E’ ancora polemica su L’Isola 13 e, questa volta, è Alessia Marcuzzi che si scaglia contro Eva Henger dopo le ultime rivelazioni a Striscia la notizia. La conduttrice di Canale 5 ha pubblicato su Instagram un post che è apparso come una frecciatina – nemmeno troppo velata – all’ungherese rientrata dall’Honduras che ha sollevato quello che ormai tutti definiscono il ‘canna-gate’.

Stanca di essere accusata di aver parteggiato per Francesco Monte e dopo le nuove rivelazioni di Eva Henger, Alessia Marcuzzi ha scelto Instagram come mezzo attraverso il quale esprimere la propria opinione su quanto accaduto nelle ultime settimane su L’Isola dei famosi 13. Già durante la terza puntata del reality show, la Marcuzzi non aveva nascosto il suo disappunto per l’atteggiamento adottato dalla Henger e per le tempistiche della denuncia, ma adesso che sul caso continuano a sorgere delle nuove rivelazioni, la ‘Pinella’ ha sbottato.

Alessia Marcuzzi: ‘La visibilità può incattivire le persone’

Sommersa da un’infinità di accuse riguardo l’atteggiamento – per alcuni poco oggettivo – avuto durante il confronto con Eva Henger, Alessia Marcuzzi ha lasciato da parte la diplomazia per dire, una volta per tutte, la sua.

In replica a chi polemizzava sul suo modo di condurre, il volto de L’Isola 13 ha spiegato: ‘[…] Faccio questo lavoro da 25 anni […]Non so fingere, il suo modo (di Eva Henger, ndr) di fare non mi è piaciuto’.

Ha tuonato la Marcuzzi su Instagram, proseguendo: ‘Se io avessi avuto fastidio per qualcosa l’avrei detto dal giorno 1 alla produzione e non sarei neanche salita su quel pullmino di cui parla lei. Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti’ – ha sostenuto, certa che la visibilità di cui starebbe godendo ora l’ex naufraga la stia incattivendo oltremodo.

Ribadendo di essere assolutamente contraria ad ogni forma di droga, poi, Alessia ha aggiunto che determinati argomenti dovrebbero essere trattati nelle sedi opportune e non in programma di intrattenimento ma, soprattutto, ha fatto notare che se l’atteggiamento di Eva Henger fosse dipeso da un istinto prettamente materno, sicuramente lei si sarebbe comportata diversamente.

‘Io, da mamma avrei agito in altro modo…più discreto’ – ha continuato – ‘Non avrei urlato in diretta quelle cose in maniera così pesante’.

Alessia Marcuzzi su Instagram: ennesima stoccata a Eva Henger

Infine, a conclusione della polemica che l’ha vista protagonista su Instagram, Alessia Marcuzzi ha lanciato l’ennesima frecciata contro Eva Henger.

Quest’ultima, nelle recenti dichiarazioni rilasciate a Striscia la notizia, infatti, ha sostenuto che la produzione de L’Isola dei famosi 2018 abbia tentato di tutelare l’immagine di Francesco Monte, nonostante lei abbia fin dall’inizio denunciato l’uso di droghe da parte dell’ex tronista.

E, anche questa volta, la Marcuzzi non si è trincerata dietro il silenzio, ma ha detto pubblicamente la sua.

‘In certi casi e con certe persone, sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione’ – ha scritto la conduttrice su Instagram guadagnandosi, immediatamente, il like di Stefano De Martino e gli applausi di Mara Venier e Gabriele Parpiglia.