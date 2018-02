Aspettavamo tutti le dichiarazioni di Francesco Monte a Verissimo, le prime rilasciate in TV dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi in seguito al canna-gate, e l’ex tronista nonché ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha deluso le attese, ribadendo con fermezza e decisione quanto già espresso attraverso i social: ovvero di aver la coscienza a posto, di sentirsi vittima di un’ingiustizia e di confidare che la giustizia farà il suo corso. Monte ha espresso inoltre tutto il suo rammarico per come sia finita l’esperienza dell’Isola che aspettava di fare da tempo.

Dell’abbandono di Francesco Monte da L’Isola dei Famosi 2018, a causa delle affermazioni di Eva Henger che lo ha accusato di aver fumato sostanze proibite in Honduras, se n’è parlato per l’intera settimana, nonostante tutte le attenzioni dei media fossero rivolte verso il Festival di Sanremo. Segno che la vicenda ha interessato e appassionato un gran numero di persone, anche al di fuori dei telespettatori del’Isola.

‘Il mio stato d’animo non è dei migliori’, ha detto Francesco Monte a Silvia Toffanin, ‘Non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni. È stato un attacco personale nei miei confronti ma ho la coscienza a posto: nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social’.

A post shared by Francesco Maria Monte (@francescomontereal) on Feb 6, 2018 at 5:48am PST

Incalzato dalla conduttrice, Monte ha confidato di sentirsi sicuramente ‘vittima di un’ingiustizia’ ma allo stesso tempo di credere nella giustizia e di non aver alcuna paura: ‘La giustizia farà il suo corso’.

Francesco Monte a Verissimo ha rispedito al mittente le insinuazioni di Eva Henger, che a riprova della fondatezza delle sue accuse aveva tirato in ballo un fermo immagine in cui Francesco era ritratto mentre fuma. ‘Quell’immagine non dimostra proprio nulla’, ha spiegato Monte, ‘Io fumo il tabacco per cui ‘rollo’ le sigarette ed è proprio quello che sto facendo, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa. In ogni caso credo che presto si sgonfierà tutto, non credo che sarò ricordato per questa vicenda’.

Ricordiamo che l’intervista integrale di Francesco Monte andrà in onda durante la puntata di Verissimo di sabato 10 febbraio 2018 su Canale 5.