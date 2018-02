Festival di Sanremo 2018, Noemi ‘fuori di seno’ sul palco dell’Ariston

Elegante, femminile e... sexy, incredibilmente sexy Noemi nella terza serata del Festival di Sanremo 2018. Esibitasi sul palco dell'Ariston con 'Non smettere mai di cercarmi', l'artista in gara si è presentata 'fuori di seno' destando non solo l'attenzione del pubblico maschile, bensì 'imbarazzando' anche Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

da Giorgia Piombo, il