Interviene inaspettatamente Virginia Raffaele nella terza puntata del Festival di Sanremo 2018: nascosta tra il pubblico, la comica sale sul palco dell’Ariston nel momento in cui Claudio Baglioni avrebbe dovuto cantare da solo un proprio brano. ‘State aperti fino alle 2 de notte, no? Quindi io posso addormentarmi tra le braccia di Orfeo’ ha affermato la Raffaele prima di dare il via ad un ironico e spensierato monologo.

Sempre più amata, originale ed ironica Virginia Raffaele che nel 2018 torna sul palco dell’Ariston, di cui è ormai veterana. Una sorpresa per il pubblico di Rai 1 che ancora una volta si diverte ad ascoltare le gag della comica romana incentrate sul conduttore Claudio Baglioni: ‘Sei bello, sei il sex symbol d’Italia, sei stato il primo emo della storia, scherza Virginia per poi regalare al pubblico un’interpretazione incredibile di ‘Canto anche se sono stonata’ di Mina.

Virginia Raffaele all’Ariston: ‘Claudio, sei il bello d’Italia’

Non si smentisce mai Virginia Raffaele, così amata dal pubblico italiano che ancora una volta assiste ad una performance senza pari, contraddistintasi per simpatia, originalità e grande talento.

Una volta salita sul palco dell’Ariston, la comica si rivolge a Claudio Baglioni: ’50 anni di carriera, chi avrebbe mai detto che ci saresti arrivato’, afferma la Raffaele, per poi specificare, ‘Dicevo a Sanremo’.

‘Stai facendo un grande festival, un grande show, un grande varietà e poi questa idea che tra una cosa e l’altra esca un cantante è una cosa pazzesca’, per poi continuare, ‘ la Rai ti ha dato il Festival, Mediaset la badante svizzera, cioè Michelle’.

E’ in questo momento che l’artista inizia ad imitare Michelle ma un colpo di scena rivoluziona l’esibizione: Claudio Baglioni si mette ad imitare Virginia Raffaele, stupendo l’intera platea e facendo ridere e divertire il pubblico.

Il duetto di Claudio Baglioni e Virginia Raffaele

Sul termine dell’esibizione di Virginia Raffaele, la comica romana interpreta ‘Canto perché sono stonata’ con Claudio Baglioni mostrando ancora una volta l’incredibile talento artistico e canoro che la contraddistinguono.

Un momento di puro varietà, di interpretazione pazzesca che affascina e coinvolge. E’, dunque, partita alla grande la terza serata del Festival di Sanremo 2018 che questa sera vedrà esibirsi la seconda metà dei Big in gara ed attesi ospiti italiani ed internazionali, tra cui Giorgia e James Taylor.

