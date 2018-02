Nella terza serata del Festival di Sanremo 2018 James Taylor sarà tra i super ospiti stranieri, ma la sua gaffe su Claudio Baglioni sta facendo il giro del web. L’artista internazionale, intervistato dai giornalisti a margine della conferenza stampa della seconda puntata della gara canora, è stato colto alla sprovvista quando uno dei presenti gli ha chiesto cosa pensasse di Baglioni.

‘Baglioni chi?’ – ha chiesto, intontito, James Taylor servendo su un piatto d’argento la clamorosa gaffe a 24 ore dalla sua esibizione a Sanremo 2018. L’artista, infatti, salirà durante la serata dell’8 febbraio sul palco del Teatro Ariston per un duetto con Giorgia sulle note di You’ve Got A Friend, ma pare non sia a conoscenza del nome e del cognome – e forse nemmeno del ruolo e dei precedenti musicali – del conclamato direttore/dittatore artistico di questa 68esima edizione del Festival della Musica Italiana.

James Taylor: ‘Baglioni è molto conosciuto in Italia?’

Forse confuso dalla domanda riguardante uno dei suoi cantanti preferiti in gara a Sanremo 2018, James Taylor è apparso convinto che Claudio Baglioni facesse proprio parte di quella rosa di artisti della sezione ‘Big’.

Un suo collaboratore ha tentato di corrergli in soccorso spiegandogli che Claudio Baglioni è il conduttore del Festival, ma il confuso Taylor si è chiesto se lo avessero già incontrato.

Nulla da fare, James non ha saputo proprio esprimere il suo parere sul ‘buon Claudio’ e, forse inconsapevole della clamorosa gaffe, ha proseguito: ‘Ma Claudio Baglioni è un cantante italiano?’.

James Taylor si scusa per la gaffe su Claudio Baglioni

Dopo tentennamenti, domande che hanno lasciato la sala stampa a metà tra l’imbarazzato e il divertito e inutili soccorsi da parte dei collaboratori più vicini, James Taylor ha gettato la maschera e si è scusato per la gaffe su Claudio Baglioni.

‘Scusate la mia ignoranza’ – ha tentato di rimediare (inutilmente), per poi cambiare discorso e spiegare quale sarà la performance che lo vedrà protagonista di Sanremo 2018.

James Taylor si esibirà con ‘You’ve Got A Friend’ – in duetto con Giorgia – e, come specificato da Claudio Baglioni (…chi?) nella conferenza stampa dell’8 febbraio, sarà anche interprete della canzone ‘La donna è mobile’: ‘Scelta bizzarra dalla quale siamo incuriositi’.