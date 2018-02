Il dibattito nato a La vita in diretta sui look di Sanremo 2018 ha scatenato uno scontro tra Enzo Miccio e Alba Parietti. I due non se le sono mandate a dire e l’atmosfera negli studi dello show di Rai 1 si è immediatamente surriscaldata lasciando a bocca aperta Francesca Fialdini e gli altri ospiti della trasmissione.

Così, la rubrica ‘I look della prima serata del Festival’ ha dato vita ad uno scontro infuocato tra Enzo Miccio e Alba Parietti: a colpi di consigli di stile e battutine al veleno, i due, invitati a presenziare nel salotto di Francesca Fialdini e Marco Liorni, hanno litigato. La causa scatenante è a dir poco impensabile: l’outfit scelto dai ragazzi de Lo Stato Sociale ritenuto dall’esperto di stile tipico da ‘band scappata di casa’, ma dalla showgirl assolutamente perfetto per i bolognesi.

Enzo Miccio e Alba Parietti, lite per lo stile de Lo Stato Sociale

‘Dal punto di vista stilistico vanno rivisti’ – ha sentenziato Miccio, mentre gli altri presenti ascoltavano dimostrando qualche perplessità in merito.

Così come Silvana Giacobini, dunque, anche Alba Parietti si è intromessa nelle pagelle dello stylist sostenendo fermamente che la band Lo Stato Sociale, forse, non sia stata completamente capita.

‘Posso dissentire di tutto quello che state dicendo?’ – ha esclamato la showgirl, prima di ergersi in difesa dei giovani bolognesi e ritenere il loro look perfetto per lo stile che rappresentano.

Ma Enzo Miccio si è dimostrato totalmente contrariato dalle affermazioni della Parietti e in un attimo il dibattito sui look di Sanremo 2018 si è trasformato in una querelle tra i due ospiti de La vita in diretta.

Alba Parietti a Enzo Miccio: ‘Quelli vestiti come te, ridicoli’

‘Lo stile non è unicamente il tuo, francamente io quelli vestiti come te li troverei ridicoli’ – ha incalzato Alba facendo immediatamente inalberare l’esperto di moda.

‘Ascolta, bella, stai un po’ calma perché di vestiti non sai assolutamente nulla’ – ha replicato stizzito Miccio e facendole notare come spesso adotti dei look per il primo pomeriggio perfetti, invece, per i veglioni di Capodanno.

Lasciando in ombra gli altri ospiti del salotto di Rai 1, Enzo Miccio e Alba Parietti hanno proseguito con le frecciatine velenose e con l’arringa in difesa delle proprie posizioni non accorgendosi, in fin dei conti, di condividere lo stesso pensiero sulle scelte di stile fatte dalla band in gara a Sanremo 2018.

In un attimo, quindi, lo scontro tra l’esperto di stile e la showgirl è diventato tema social e tantissimi sono stati i tweet in favore della Parietti che, finalmente, secondo gli internauti, ha avuto il coraggio di dire a Miccio ciò che molti, invece, preferiscono tenere per sé.