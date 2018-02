Dopo Sting, sale sul palco del Festival di Sanremo 2018 il grande James Taylor che stupisce il pubblico di Rai 1 con un’inedita interpretazione de ‘La donna è mobile’, per poi continuare con uno dei suoi brani più celebri, ‘Fire and Rain’ facendo emozionare ed intenerire il pubblico italiano che vede nel grande ospite internazionale un mito senza eguali. Infine, il magico duetto con Giorgia sulle note di ‘You’ve got a friend’.

Magia pura, dunque, al Teatro Ariston di Sanremo che si trasforma sulle note di ‘Fire and rain’ di James Taylor, una melodia ricca di nostalgia che rievoca i tempi d’oro del cantante facendo emozionare il pubblico in sala. L’artista ci tiene, però, ad omaggiare l’Italia regalando un’inedita versione de ‘La donna è mobile’ tratta dal Rigoletto e duettando con un’artista formidabile.

Leggi anche: Festival di Sanremo 2018, live della terza serata

James Taylor duetta con Giorgia sulle note di ‘You’ve Got A Friend’

Lui una delle più belle voci del mondo, lei una delle voci più incredibili in assoluto del nostro Paese: Sanremo 2018 regala al suo pubblico un sublime duetto sulle note di ‘You’ve Got A Friend’, celebre brano del 1971.

Giorgia torna a ‘casa’ ancora una volta, su quel palco che la accolse giovanissima, la vide trionfare nel 1995 con ‘Come Saprei’, la vide protagonista con ‘E poi’ per poi ospitarla non appena possibile. Perché è sempre un’emozione sentire Giorgia… soprattutto sul palco dell’Ariston.

PER RIVEDERE L’ESIBIZIONE DI GIORGIA E JAMES TAYLOR CLICCATE QUI