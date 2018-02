Su L’Isola dei famosi 13 crescono le polemiche: Filippo Nardi potrebbe essere a rischio squalifica in seguito ad alcune accuse rivoltegli da parte di Cecilia Capriotti. La naufraga, come riferito durante un confessionale sulla spiaggia dell’Honduras, ha parlato di alcune dichiarazioni shock pronunciate dall’ex gieffino nei confronti di Francesca Cipriani e punibili con l’espulsione dal gioco.

‘Persone come Francesca Cipriani bisognerebbe sopprimerle’: è questa la frase per cui Filippo Nardi rischierebbe la squalifica da L’Isola 13. A spiegare quanto avvenuto quando le telecamere erano spente è stata Cecilia Capriotti, che ha più volte ribadito di non riuscire a trovare un punto di incontro con il compagno di avventura si è detta pronta a ‘smascherare’ un personaggio che, a suo dire, sarebbe solo un ‘arrogante e maleducato’. Se le voci che si rincorrono sul web, dunque, fossero vere, a Filippo Nardi potrebbe toccare una sorte simile a quella di qualche anno fa, quando era uno dei concorrenti del Grande Fratello 2.

Leggi anche: L’Isola 13, Bianca Atzei e Filippo Nardi: la cantante dimentica Max Biaggi?

Cecilia Capriotti, le accuse contro Filippo Nardi

Stanca di dover condividere un’avventura con un naufrago che non stima e che la irrita particolarmente, Cecilia Capriotti ha deciso di fare il suo gioco evitando falsi buonismi e affilando le unghie.

In confidenza con alcuni compagni su L’Isola dei famosi, la showgirl ha rivelato le frasi shock che Filippo Nardi avrebbe pronunciato contro Francesca Cipriani, rea di non aiutare gli altri nelle faccende sulla spiaggia.

Che ‘persone come Francesca Cipriani debbano essere soppresse’ è una dichiarazione diffamatoria e grave che potrebbe costare a Nardi l’esperienza in Honduras ma, come svelato dalla Capriotti, Filippo non si sarebbe limitato a dire solo questo.

Secondo quanto asserito in confessionale, infatti, pare che l’ex gieffino sia stato offensivo anche nei confronti della figlia della showgirl che, quindi, ha deciso di parlare una volta per tutte.

Leggi anche: L’Isola dei Famosi 2018, Cecilia Capriotti contro Francesca Cipriani: ‘Sei un fenomeno da baraccone’

Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi: ‘Ora non si scherza più’

Le gravi esternazioni di Filippo Nardi contro Francesca Cipriani, però, sono uscite fuori solo dopo la nomination contro Cecilia Capriotti che, onde evitare inutili polemiche a riguardo, ha spiegato di non averne parlato in diretta per non apparire ‘troppo cattiva’.

Finita al televoto contro Alessia Mancini e Simone Barbato, però, la showgirl ha capito che era arrivato il momento di fare il suo gioco e smascherare quel compagno di avventura che le sta così antipatico.

Se le dichiarazioni shock di Filippo Nardi contro Francesca Cipriani venissero confermate, dunque, la produzione de L’Isola dei famosi 13 potrebbe realmente pensare di squalificare il concorrente dal gioco.

Staremo a vedere come si concluderà anche questa ‘misteriosa’ vicenda honduregna…