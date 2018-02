Tornato in Italia, Francesco Monte ha annunciato di aver declinato l’invito a L’Isola dei famosi 13 per la quarta puntata del reality show e per quelle che seguiranno. Accusato da Eva Henger di aver fatto uso di marijuana poco prima dell’arrivo sulle spiagge dell’Honduras, l’ex tronista – anche su suggerimento dei suoi legali – preferirà dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua difesa nelle sedi più opportune.

Nella puntata del 13 febbraio 2018, dunque, Francesco Monte non sarà ospite de L’Isola 13: ringraziando la produzione per l’invito inoltratogli, l’ex naufrago – che ha scelto di ritirarsi per tornare in Italia e difendersi dalle accuse di droga – ha annunciato che sarà assente e non parteciperà a nessuno degli appuntamenti in diretta tv con il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex tronista, in base a quanto dichiarato su Instagram, si asterrà dal presenziare in qualunque trasmissione televisiva per evitare il processo mediatico e dedicarsi alla sua difesa nel modo ritenuto più idoneo alla vicenda.

Francesco Monte: ‘Sottoposto ad un pesante processo meditico’

Confermando di essersi ritirato da L’Isola 13 consapevole del pesante processo mediatico cui sarebbe stato sottoposto e dal quale non avrebbe potuto difendersi perché troppo lontano, Francesco Monte ha scritto un breve ed eloquente comunicato sul suo profilo Instagram.

‘Ringrazio la produzione dell’Isola dei famosi per avermi invitato nella prossima puntata, nonostante io abbia abbandonato il gioco’ – ha esordito l’ex tronista, che ha preferito declinare l’invito per ‘evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedano la presenza contemporanea mia e della persona che mi ha accusato’.

Oltre a voler difendersi nelle sedi opportune, dunque, è chiaro che Monte non sia assolutamente pronto a condividere gli studi televisivi con Eva Henger al fine di non creare ‘alterazioni al normale svolgimento della puntata’.

Francesco Monte dopo L’Isola 13: ‘Nessun gioco al massacro’

Come già specificato, dunque, Francesco Monte lascerà il mondo dello spettacolo per risolvere al meglio la situazione ribattezzata, ormai, il ‘droga-gate de L’Isola dei famosi’.

Ciò che era un gioco si è trasformato in una ‘gogna’ e le accuse rivoltegli lo hanno messo al centro di una ‘questione dolorosa e inaspettata’ che risolverà davanti ad un magistrato.

‘Non ho nessuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli da cinghiale e l’anima l’ha persa da tanto tempo’ – aveva dichiarato in un precedente post su Instagram, prima di sottolineare ancora una volta di non essere affatto propenso ad alcun tipo di ‘gioco al massacro’.