Complice il Festival di Sanremo 2018 si torna a parlare di un possibile ritorno di Fiorello in tv per un programma tutto suo. Lo showman – che dopo il successo riscosso nella prima serata del Festival potrebbe tornare anche per la chiusura – sarebbe infatti letteralmente stalkerato dal dg Rai Mario Orfeo, che vorrebbe Fiorello su Rai 1 con un programma di quattro serate. Il progetto si concretizzerà?

Gli applausi dell’Ariston, il 52% di share: questi i numeri di Fiorello al Festival di Sanremo 2018, e lo showman potrebbe bissare.

Fiorello stalkerizzato da Orfeo: il dg lo vuole in prima serata

Ma, proprio grazie a Sanremo, Mario Orfeo sta lavorando per un ritorno ‘stabile’ di Fiorello in tv: secondo il Corriere della Sera, ‘la corte del direttore generale della Rai sfocia nello stalking (incontri, telefonate, messaggi, manca solo il piccione viaggiatore)’.

Un corteggiamento che starebbe funzionando e Fiorello si starebbe convincendo di poter essere il protagonista di uno show in quattro puntate.

Detto che il programma è tutto da preparare, lo stesso showman, a ottobre 2017, aveva annunciato il suo ritorno in Rai con uno show diverso dal solito.

‘Basta varietà con una grande scritta alle spalle, monologo, canzone, duetto e poi duetto, canzone, monologo e sigla finale’, aveva detto Fiorello che, secondo indiscrezioni, si stava preparando a un programma da un’ora in seconda serata.

In seguito, Orfeo aveva incontrato Fiorello, per discutere e del programma, e della sua partecipazione al Festival. La seconda idea è andata effettivamente in porto, e chissà che San Remo, evocato anche da Pippo Baudo, riesca a fare il miracolo?

Fiorello: ‘Se mi raddoppiano i bitcoin torno per la serata finale di Sanremo’

‘Se Orfeo mi raddoppia i bitcoin torno sabato’, aveva detto l’artista siciliano sul palco della prima serata, e pare proprio che Fiorello possa tornare anche in quella conclusiva, magari in apertura e per incontrare Laura Pausini che lo aveva invitato durante il collegamento telefonico.

Baglioni, dal canto suo, ci spera: ‘Probabilmente Fiorello tornerà, anche se lui è uno molto poco prevedibile’.