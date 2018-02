Spettacolo puro al Festival di Sanremo 2018 con Michelle Hunziker che porta sul palco dell’Ariston un omaggio interamente dedicato alle donne, un momento artistico contro la violenza sulle donne. La conduttrice ha sceso le scale sulle note di ‘Maschi’ di Gianna Nannini per poi essere raggiunta al centro della scena da alcune signore sedute tra il pubblico, regalando ai telespettatori un medley interamente femminile.

Michelle Hunziker omaggia le donne a Sanremo 2018

‘Quello che le donne non dicono’, ‘Viva la mamma’, ‘Gli uomini non cambiano’ e tanti altri brani hanno preso parte al medley portato all’Ariston da Michelle Hunziker in onore delle donne, raggiunta sul palco da artiste sedute sulle poltrone della platea.

Una sorta di flashmob inaspettato, partito con un – finto – rimprovero e terminato in un momento di unione e solidarietà. E’ infatti omaggiare le donne il vero intento della Hunziker in questo Sanremo 2018.