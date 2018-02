Festival di Sanremo 2018, live della terza serata

Giovanni Caccamo

Lo Stato Sociale

Luca Barbarossa

Enzo Avitabile e Peppe Servillo

Max Gazzè

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

Ermal Meta con Fabrizio Moro

Noemi

The Kolors

Mario Biondi

Carissimi lettori e adorate lettrici, mentre da qualsiasi altra parte del mondo sta succedendo qualcosa di enormemente più interessante rieccoci qui, armati di telecomando e masochismo, per seguire la terza - non dico la prima , non dico la seconda , dico la terza! - serata del Festival di Sanremo 2018. Il vostro redattore completamente digiuno di musica italiana è stato scelto per un esperimento psicologico: valutare gli effetti di Sanremo sulla mente di chi ne è totalmente disinteressato. Se venisse Baglioni in persona a cantarmi "Tu come staaaiii?" io gli risponderei "Stavo meglio prima graaaazie!"Questa sera ci sbolognamo i rimanenti quattro artisti gggiovani, ovvero Mudimbi, Eva, Ultimo e Leonardo Monteiro, e i Campioni che non hanno cantato ieri sera. Ecco l'ordine di apparizione:Passiamo agli ospiti: i Negramaro cantano "La prima volta", segue un duetto fra Giuliano Sangiorgi e Claudio Baglioni che cantano "Poster". Gino Paoli e Danilo Rea rendono omaggio a Fabrizio De André e Umberto Bindi. Il superospite straniero è James Taylor. Segue duetto con Giorgia in "You’ve got a friend". Poi abbiamo gli attori Claudia Pandolfi, Claudio Santamaria e Nino Frassica. C'è anche la giornalista Emma d’Aquino.Poi se Dio vuole pipì, pigiama, cuscino e coperte. Non necessariamente in questo ordine.Ma ora basta ciance, Sanremo incombe! Pronti, via!