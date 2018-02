Teo Mammucari si scaglia contro i cantanti del Festival di Sanremo 2018 che, ogni volta che si esibiscono sul palco dell’Ariston, tendono ad essere ‘sotterrati’ e’zittiti’ dalla melodia musicale di sottofondo. ‘Non si capisce una mazza’ ribadisce il conduttore Mediaset in un ironico video pubblicato sulla propria pagina Instagram in cui prova ad imitare – con tanto di chitarra in mano – l’esibizione sanremese.

Sempre ironico e spiritoso Teo Mammucari che, questa volta, si rivolge ai cantanti del Festival di Sanremo sovrastati dal tono della musica. ‘Non si capisce quello che dicono’, afferma il comico provando ad imitare la tipica esibizione sanremese per poi uscir fuori con frasi del tipo ‘Nel cuore’, ‘E ti guardo’. Insomma, le prime polemiche iniziano ad abitare il web.

NON SI CAPISCE UNA mazza.#TEOMAMMUCARIREAL A post shared by TEO MAMMUCARI (@teomammucarireal) on Feb 6, 2018 at 3:44pm PST

Teo Mammucari ‘insulta’ i cantanti del Festival di Sanremo 2018

‘Ma Vaff…’ afferma a fine video Teo Mammucari rivolgendosi ai cantanti di Sanremo, soliti esibirsi con un tono di musica forse troppo alto rispetto a quello della voce.

‘Ragazzi è l’una meno un quarto e ho spento Sanremo. Tutti bravi, tutti fighi, tutto giusto e tutto bello, ma quando ci sono le canzoni c’è la musica alta e il tono di voce basso, non si capisce quello che dicono’ commenta il conduttore nel video pubblicato sul proprio profilo social.

‘Adesso lo faccio anche io così sono cantante anche io’ ha poi affermato Mammucari, iniziando a cantare con la chitarra in mano ed imitando – ironicamente – i cantanti del Festival di Sanremo.

Riconoscibili solo alcune parole, come ‘cuore’ e ‘ti guardo’. Poi solo musica. Insomma, il pensiero di Teo Mammucari è chiaro e trasparente, soprattutto dopo aver ascoltato l’insulto che chiude il video.

Teo Mammucari contro Sanremo: i fan lo assecondano

Ha avuto successo il video pubblicato sui social da Teo Mammucari in cui prende in giro i cantanti del Festival di Sanremo in quanto contraddistinti dal tono di voce troppo basso rispetto alla musica di sottofondo.

Numerosi i fan che hanno assecondato il pensiero del conduttore. Molti sono stati tranquillizzati dalle parole di Mammucari: ‘Non siamo sordi’, hanno infatti commentato gli utenti, per poi leggere ‘Verissimo’, ‘Giusta osservazione’.

Insomma, Teo non si è risparmiato ed ha espresso tutto il proprio parere in merito alle esibizioni sanremesi, non risparmiandosi neppure un ‘Ma Vaff…’ finale.