Max Biaggi e Michelle Carpente stanno insieme? La nuova coppia sarebbe nata da un colpo di fulmine, e per fortuna che Bianca Atzei è naufragata sull’Isola dei famosi ed è lontana dal gossip, visto che – non ultimo durante la diretta della terza puntata del reality Mediaset, la cantante è scoppiata in lacrime: ‘Cerco di essere forte, ma faccio fatica … scusate, ma non voglio farmi vedere così’. Max Biaggi, invece, si consola.

È Diva e Donna a riportare l’ultima indiscrezione di gossip sulla vita sentimentale di Max Biaggi.

Max Biaggi, nuova fidanzata dopo la Atzei?

Secondo la rubrica ‘Sussurri e Divi’, il pilota sarebbe ‘molto vicino’ a Michelle Carpente, giovane attrice di 29 anni.

Secondo i beninformati il loro sarebbe stato un colpo di fulmine e la coppia è stata sorpresa mentre esce dallo stesso palazzo…

Chi è Michelle Carpente?

Chi è Michelle Carpente, nuova potenziale fidanzata di Max Biaggi? Nata a Roma il primo settembre del 1988, oltre ad essere stata sposata (nel 2013, in Inghilterra, l’attrice ha sposato Lorenzo e nel 2015 è diventata mamma di Daniele), l’attrice ha esordito al cinema in Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia.

La Carpente è apparsa anche in tv, con Caccia al Re – La narcotici di Michele Soavi, Il peccato e la vergogna 2 e L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo.

Carpente è anche conduttrice tv e attrice teatrale.

I tormenti della giovane Bianca

In attesa di sapere se davvero Max Biaggi e Michelle Carpente sono una coppia, Bianca Atzei all’Isola continua con i suoi tormenti.

Se a Sanremo 2017 la cantante portava ‘Ora esisti solo tu’, una volta finita la relazione, la Atzei si è sfogata perché il rapporto era finito senza spiegazioni.

Nel corso delle dirette (e delle registrazioni) del reality di Mediaset, la lacrimuccia di Atzei è all’ordine del giorno: nonostante Mara Venier ci abbia provato – ‘L’altro ieri ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu (ossia Biaggi) e per te ha avuto parole bellissime’ – la cantante non demorde ‘Gli voglio un bene immenso. Mi ha fatto credere in un amore così magico,e per questo fa ancora più male’.