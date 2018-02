L’esibizione dei Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 ha destato curiosità per la presenza sul palco di un’arzilla ballerina che, insieme al suo cavaliere, ha danzato acrobaticamente sulle note di ‘Una vita in vacanza’, il brano in gara della band bolognese. In quel momento tutti si sono chiesti chi diavolo fosse quella ‘vecchia che balla’ (proprio come recita il ritornello della canzone dei LSS: ‘Una vita in vacanza / una vecchia che balla / niente nuovo che avanza’) in maniera sorprendentemente agile e i più attenti si sono subito accorti che si trattava di un personaggio già noto al pubblico televisivo.

La ‘vecchia che balla’ dei Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 si chiama infatti Paddy Jones (nome completo Sarah Patricia Jones), è inglese, ha 83 anni suonati e con il suo fedelissimo ballerino Nico Espinosa (‘appena’ quarantenne) si era già vista nel 2014 a Ballando con le Stelle e nel 2017 a Tú sí que vales. In occasione del talent show di Canale 5 aveva ricevuto i complimenti della giurata Maria De Filippi che le aveva detto ‘Signora, lei è un inno alla vita!’

La storia di Paddy Jones è piuttosto particolare. Dopo aver studiato da giovanissima come ballerina classica, aveva deciso poi di rinunciare alla danza per sposarsi. Alla morte del marito, avvenuta nel 2003, ha voluto a tutti i costi ricominciare con il ballo prendendo lezioni di flamenco all’accademia di danza di Nico Espinosa, che le ha insegnato a ballare la salsa e con cui ha fondato il duo ‘Paddy & Nico’.

Il singolare duo ha avuto subito successo vincendo nel 2009 l’edizione spagnola di Tú sí que vales e partecipando qualche anno dopo a Britain’s Got Talent. Tutto il mondo si è accorto delle incredibili qualità acrobatiche dell’ultraottantenne ballerina, tanto che il Guinness World Record l’ha riconosciuta ‘Oldest acrobatic salsa dancer’, ovvero la ballerina più anziana di salsa acrobatica.

La presenza di Paddy Jones al Festival di Sanremo 2018 non è passata inosservata e in molti ci hanno visto una sorta di risposta al gorilla di Francesco Gabbani, grande trovata scenica della scorsa edizione. Secondo altri, invece, i Lo Stato Sociale si sarebbero ispirati al celebre video dei Coldplay ‘The hardest part’, la cui protagonista era proprio una ‘vecchia che balla’ (in quel caso l’84enne Barbara Moseley) con un giovane cavaliere.