Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2018, una performance attesa ma sottotono rispetto al mattatore Fiorello. Sulle note dell’omaggio a Louis Bacalov arrivail cantante idolo dei social che, con Claudio Baglioni, duetta sulla canzone Se non avessi più te, he ha un testo di Franco Migliacci e la musica di Luis Enriquez Bacalov e Bruno Zambrin. Morandi scambia battute con il direttore artistico, mentre poi, dopo il duetto con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, arriva anche Michelle Hunziker.

Morandi gira per il dietro le quinte di Sanremo 2018

Preceduto da una gag del tipo ‘Morandi tenta di entrare a Sanremo – anche senza pass’, Gianni Morandi, intorno alla mezzanotte del 6 febbraio 2018, arriva finalmente sul palco dell’Ariston.

Morandi al Festival di Sanremo 2018

Morandi, che inizialmente duetta con Baglioni in Se non avessi più te, poi ‘battibeccano’: Morandi è irritato per non essere stato invitato prima da Baglioni (‘È morto qualcuno?’), il direttore artistico controbatte chiedendo perché non sia stato invitato nell’album D’Amore D’Autore.

Entrambi, per la cronaca, si sono lamentati con la moglie dell’altro e si fanno i complimenti per i loro album e gli auguri per i rispettivi tour.

Morandi e Paradiso duettano a Sanremo

È poi il momento Morandi con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti: i due duettano su Una vita che ti sogno e, al termine, sul palco arriva pure Michelle Hunziker.

La domanda a Paradiso su come ci si senta in mezzo a due monumenti della musica porta alla risposta che sui monumenti si… riposano, diciamo così, i piccioni, e un saluto alla mamma del cantante del Thegiornalisti, che non perde occasione per ricordare le prevendite del suo tour.

E anche questa marketta è servita.