Laura Pausini c’è nella prima serata di Sanremo 2018: la cantante ‘chiama’ Claudio Baglioni e Fiorello che duettano per lei in una versione inedita di E tu. Tornato sul palco dopo il monologo di apertura, lo showman gioca a ‘violare’ la par condicio (Fiorello e il ‘dittatore’ artistico si cimentano in un sondaggio), quando all’improvviso si sente una voce afona e gracchiante: è la cantante di Solarolo, che conferma quanto già detto dai social nel pomeriggio del 6 febbraio 2018: Pausini sarà alla quarta serata di Sanremo 2018, forse con Fiorello … ‘se Orfeo mi raddoppia il bitcoin‘.

Evocata da Claudio Baglioni che la chiama sul palco (ma poi esce… Fiorello, che ne approfitta anche per un momento serio: ‘Pensavano che l’uomo in apertura fosse finto, era vero: ma in questo Paese bisogna che si cominci a risolvere i problemi delle persone, quando uno è disperato e fa anche di più. Speriamo che il quattro marzo…‘, la frase in sospeso dello showman), Laura Pausini si palesa via telefono.

Laura Pausini ‘chiama’ Sanremo: per lei un duetto Baglioni-Fiorello

Sabato ci sarò. Sto prendendo tutto il cortisone di Ravenna! Grazie Dr.Fussi, XFactor Spagna (sabato avremmo dovuto registrare e hanno spostato più di 600 persone per farmi andare al Festival)

Grazie a Rai e a Claudio e grazie Fiore e Ferdi per il vostro amore.

A Sabato ❤️ pic.twitter.com/miLaH15My0 — Laura Pausini (@LauraPausini) February 6, 2018

‘Pronto? Pronto mi sentite?‘, chiede la cantante de La solitudine ai due showman, alle prese con un po’ di politica.

‘Sua entità di Solarolo‘, il saluto di Fiorello, che quando la Pausini chiede come state, risponde con un eloquente ‘Meglio di te’.

‘Vi sto guardando, scusate se mi sentite con questa voce, mi sto curando, per questo non sono lì questa sera‘, ricorda la Pausini, che ci teneva a salutare Fiorello, con cui sperava di divertirsi – e non è escluso che ci riesca, visto che su espressa richiesa della cantante, lo shomwan risponde ‘…se Orfeo mi raddoppia il bitcoin‘.

Baglioni e Fiorello cantano E Tu per Laura Pausini

La cantante conferma che sabato ci sarà e canterà con Claudio, e poi rimane in collegamento per sentire i due cantanti che duettano per lei.

Fiorello e Baglioni si cimentano in una versione di E tu, una canzone che Baglioni ha cantato sia con Fiorello che con Pausini (a San Siro), E tu.

Non senza qualche problema e dimenticanza, la canzone viene portata a termine e Pausini ringrazia.

‘Claudio sei un gigante, Fiore spero di vederti sabato‘, il commiato di Pausini. Sarà accontentata?