Pio e Amedeo cacciati dalla sala stampa di Sanremo 2018: i comici presentano i Musicomio

Il duo pugliese voleva presentare la band da loro prodotta e proporla per un’esibizione durante la prima serata del Festival, ma la Rai non ha gradito. ‘Entra chi è autorizzato: se per caso, disgraziatamente, una delle persone che entra qui perché trova la porta aperta si fa un graffio, la responsabilità è della Rai’. E così Pio e Amedeo vengono cacciati dalla sala stampa

da Fulvia Leopardi, il