Perché Francesco Monte ha abbandonato l’Isola dei famosi 2018? ‘Voglio tutelarmi’, risponde il diretto interessato via confessionale. Le accuse sono quelle di Eva Henger, secondo cui l’ex tronista e concorrente della tredicesima edizione del reality avrebbe fumato canne per tre giorni: tesi che Alessia Marcuzzi smentisce, con la postilla che le registrazioni della produzione dell’Isola dei famosi 13, comunque non continuative, non mostrano Monte in atteggiamenti equivoci.

‘Io sono una persona pulita e corretta. Per questo ho deciso di tutelarmi, ci sono persone che mi vogliono bene e so che sono preoccupate per me’.

Francesco Monte: ‘Torno in Italia per tutelare i miei diritti’

Con queste parole Francesco Monte spiega perché ha abbandonato l’Isola dei famosi 13: il naufrago parla tramite confessionale, mandato in onda da Marcuzzi dopo i saluti iniziali.

L’ex tronista ed ex naufrago spiega che quello che è successo nella seconda puntata dell’Isola non gli ha reso la settimana facile e il suo essere pensieroso gli ha fatto optare per la scelta di tornare in Italia, per affrontare le accuse della Henger in maniera diversa e per tutelare i suoi diritti e la sua persona.

‘Mi dispiace che questa cosa abbia creato caos all’Isola che è un programma pulito, guardato da ragazzi puliti e anche da ragazzi piccoli’, ha aggiunto Monte.

Alessia Marcuzzi: ‘Nelle nostre immagini, Monte non ha usato droghe’

Come detto, tutto è nato per le accuse di Eva Henger, secondo cui Monte, durante il soggiorno nella casa in Honduras che ha preceduto lo sbarco sull’Isola vera e propria, avrebbe fumato della marijuana.

Le accuse, lanciate in diretta, avevano fatto scattare un’indagine interna di Mediaset, risoltasi con lo scagionamento di Monte: Marcuzzi, dopo la messa in onda del confessionale di Monte, ha spiegato che, dopo aver visionato le telecamere, non ha trovato ‘pezze di appoggio’ alle dichiarazioni della Henger.

La Marcuzzi ha sottolineato come siano stati svolti tutti gli accertamenti del caso e che, fermo restando che non ci sono telecamere 24 ore su 24 ma solo il girato fatto dagli operatori che entravano nella villetta con telecamere, perlomeno per quanto è su nastro, ‘non abbiamo nessuna prova. Le verifiche non hanno portato a nulla’.