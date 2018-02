Festival di Sanremo 2018, Pierfrancesco Favino tra musica e poesia

E' già amato da tutti Pierfrancesco Favino che, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2018, ha emozionato, coinvolto e divertito il pubblico di Rai 1. Avrebbe dovuto celebrare la cultura italiana ed in particolare modo la poesia leopardiana, ma il conduttore ha trasformato la serietà del momento in un inedito ed originale medley musicale dal titolo 'Io non canto'.

da Giorgia Piombo, il