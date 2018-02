Mancano pochissime ore all’inizio del Festival di Sanremo 2018 ed il tradizionale red carpet degli artisti in gara ha infiammato Via Matteotti, la celebre strada della cittadina ligure che ospita il Teatro Ariston. Tutti i 20 protagonisti della 68esima edizione del Festival di Sanremo hanno avuto la possibilità di sfilare per i loro più accaniti fan, accerchiati da fotografi, giornalisti e curiosi. Un’atmosfera di festa che ha segnato l’inizio di questo grande evento.

Dall’eleganza di Nini Zilli all’euforia di Stash dei The Kolors, il red carpet ha, dunque, ospitato per la prima volta i 20 artisti in gara del Festival di Sanremo 2018. Si tratta del primo evento ufficiale pre-spettacolo, un momento di festa volto a presentare al pubblico sanremese presente e, successivamente, a quello televisivo, chi salirà sul rinomato palco al fine di aggiudicarsi la statuetta del leone di Sanremo.

Festival di Sanremo 2018: Nina Zilli regina del Red Carpet

Sexy ed elegante Nina Zilli che, a poche ore dal Festival di Sanremo 2018, ha sfilato sul red carpet con un lungo abito nero scollato, aggiudicandosi l’applauso e le urla dei presenti. La Zilli ha fascino e talento ed è pronta a salire per la quarta volta sul palco del Festival della Canzone Italiana.

Non è passata inosservata neppure la grande Ornella Vanoni, dotata del suo solito savoir faire che ancora una volta fa impazzire i fan ed in particolar modo il pubblico di mezza età recatosi in Via Matteotti per applaudire il mito di sempre.

Con pacatezza ed eleganza, la Vanoni ha fatto il suo ingresso all’Ariston accompagnata da un amico di fiducia, il suo cagnolino.

E ancora, a completare la cerchia delle presenze femminili, Annalisa e Noemi, entrambe sorridenti, carismatiche e molto trendy. Due giovani artiste veterane del palco di Sanremo dotate di voci fuori dall’ordinario che, ancora una volta, faranno sognare gli ascoltatori.

68esimo Festival di Sanremo, Stash fa impazzire i fan sul red carpet

E’ il secondo a salire sul red carpet ed è l’unico a far letteralmente impazzire i fan: Stash e i The Kolors sono amati dai giovani e dai più anziani.

Sorrisi, urla e salti hanno contraddistinto la sfilata sul lungo tappeto rosso che ha accompagnato la celebre band alle porte del Teatro Ariston, pronto ad accogliere gli ex vincitori di Amici per la prima volta come artisti in gara.

Di forte impatto anche la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, quest’anno insieme al Festival di Sanremo con un impegnativo brano fondato sul tema del terrorismo.

E ancora, forti applausi e grida per Elio e Le Storie Tese che con la loro ‘Arrivedorci’ saluteranno – definitivamente? – i loro amati fan.

E ancora, sul red carpet hanno sfilato ammirati e stimati da pubblico e folla Luca Barbarossa, Max Gazzè, Giovanni Caccamo e Mario Biondi.

Imperdibile il passaggio di Riccardo Fogli e Roby Facchinetti seguiti dall’ex compagno Red Canzian, vecchie glorie della musica italiana seppur sempre di tendenza.

Insomma, tanti i protagonisti del Festival di Sanremo 2018 che hanno mandato in delirio i presenti di lunedì 5 febbraio e che, tra pochissime ore, regaleranno emozioni ai telespettatori di tutta Italia.