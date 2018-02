Subito un contrattempo per il Festival di Sanremo 2018: Laura Pausini è malata (febbre e laringite) e la sua presenza in qualità di super ospite della prima serata della kermesse canora è per il momento in forse, anche se la cantante di Solarolo ha promesso che farà di tutto per esserci. L’improvvisa indisposizione di Laura Pausini, che mette in dubbio la sua partecipazione al vernissage di Sanremo 2018, è stata confermata dal direttore artistico Claudio Baglioni durante la prima conferenza stampa del Festival: anche lui confida in un recupero lampo della cantante, ma la decisione finale verrà presumibilmente presa soltanto in extremis in base alle condizioni di salute dell’artista.

‘Ciao a tutti, purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta’, ha dichiarato Laura Pausini via social, ‘Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al Festival di Sanremo. Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce’. Come tutti ricorderete, infatti, Laura Pausini ha debuttato discograficamente proprio a Sanremo nel ’93, vincendo la sezione nuove proposte con La Solitudine.

‘Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo’, ha aggiunto poi Laura, ‘Come ho detto farò il possibile ma non dipende da me, ringrazio intanto Claudio Baglioni, la Rai e tutta l’organizzazione del Festival per il supporto in queste ore. Vi darò notizie quanto prima’.

Sarebbe davvero una disdetta se a Sanremo 2018 Laura Pausini, malata per un violento attacco influenzale, dovesse dare forfait, ma purtroppo son cose che capitano. Tra l’altro secondo i rumors della vigilia la Pausini si sarebbe dovuta esibire in duetto con Claudio Baglioni, con cui tra l’altro ha già collaborato in passato, e per questo la sua performance era parecchio attesa. Solo che, anche in previsione dell’imminente tour mondiale, la cantante non può e non vuole rischiare di aggravare le sue condizioni, quindi si farà vedere all’Ariston solo se sarà pienamente recuperata.

Non ci resta che attendere.