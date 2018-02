Sanremo 2018, la giuria degli esperti della 68esima edizione del Festival

Annunciati gli otto personaggi scelti per la giuria di esperti di questa 68esima edizione del Festival di Sanremo. La presenza di nomi appartenenti, non solo al mondo della musica, ma anche a quello del cinema e dello spettacolo, ha sollevato non poche polemiche sul web. A presiedere la commissione ci sarà l'autore e interprete Pino Donaggio.

da Luana Rosato, il