Manca pochissimo al Festival di Sanremo 2018 e Claudio Baglioni è ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 4 febbraio: in collegamento da Sanremo, il conduttore della 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana ha condiviso qualche attimo con il pubblico di Rai 1 raccontando il suo intento sul palco dell’Ariston, la scenografia e la tanto attesa ospitata di Fiorello. Poi, il gran finale: il premio speciale per Claudio Baglioni.

E’ la lunga introduzione di Fabio Fazio che mette ansia a Claudio Baglioni, pronto a cominciare questo Festival di Sanremo 2018: ‘C’è un attimo poco prima di cominciare che ti viene proprio il terrore e non c’è via di fuga’, afferma il conduttore di Che Tempo Che Fa pochi secondi prima di collegarsi con Baglioni, seduto in attesa sul palco dell’Ariston: ‘Io ero tranquillissimo prima di questo tuo pistolotto, ora ho l’ansia’.

Claudio Baglioni da Fabio Fazio: ‘Fiorello? E’ cocciuto e presuntuoso

In collegamento dal Teatro Ariston di Sanremo, Claudio Baglioni è ospite di Fabio Fazio su Rai 1: a pochissime ore dall’inizio della 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana, il cantante viene introdotto da un lungo pistolotto di Fazio, che racconta i sentimenti tipici del conduttore di Sanremo che lo tormentano poco prima di salire sul rinomato palco.

Poi, iniziano le domande alle quali non si può rispondere, le domande che troveranno risposte solo ed esclusivamente nel corso delle cinque attese serate di Festival.

Infine, si parla di Fiorello, il primo ospite di Sanremo: non si sa ancora con precisione quando entrerà in scena il comico romano essendoci due desideri opposti.

Baglioni vorrebbe, infatti, che Fiorello entrasse nell’ora di punta della kermesse, mentre il comico stesso desidererebbe fare lo ‘scaldapubblico’.

‘C’è un braccio di ferro. Io vorrei che il suo intervento fosse alle 22.30, momento dell’ospite prelibato, lui invece vorrebbe fare lo scaldapubblico in apertura, cosa che a me sembra sminuente’, afferma Baglioni a Fabio Fazio.

Ed è proprio in quel momento che Fiorello scrive su Twitter: ‘Non è vero, mi vuole alle 22.30. Ma non demordo!’.

Non è verooooooooo mi vuole alle 22,30!!!! Ma non demordo!@SanremoRai @RaiUno — Rosario Fiorello (@Fiorello) February 4, 2018

Che Tempo Che Fa: Claudio Baglioni riceve il premio di Sanremo

Dopo aver scherzato sul vincitore di questa edizione e dopo aver – ironicamente – escluso ogni possibilità che Claudio Baglioni possa ricevere l’ambito premio, una sorpresa ha riacceso il sorriso del conduttore.

E’ infatti entrato in studio un premio speciale, una sorpresa sanremese, interamente dedicata al cantante: Luciana Littizzetto travestita da palma di Sanremo, con leoncino gonfiabile in mano.