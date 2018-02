Niente matrimonio in vista tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, come conferma il mister della Juventus dopo il 7-0 al Sassuolo. L’anello è solo un regalo (dell’attrice) ma le nozze non sono in programma. Viene così ridimensionato il gossip nato prima della partita di Coppa Italia con l’Atalanta, quando all’anulare di Allegri era stato notato un anello sospettosamente simile ad una fede.

‘Non abbiamo in programma di sposarci’: così, a 90’ minuto, Allegri smentisce le nozze imminenti con Ambra Angiolini.

Allegri: ‘Niente nozze in vista con Ambra’

#Allegri a #90minuto: "L'anello? E' solo un regalo di Ambra, non abbiamo in programma di sposarci... Io in Nazionale? Assolutamente no" #JuveSassuolo 7-0 pic.twitter.com/c2ZbDZIMdU — 90° Minuto Rai (@90minutoRai) February 4, 2018

Forse a causa della goleada contro gli emiliani, Massimiliano Allegri perde un po’ del riserbo che lo caratterizza e smentisce un’indiscrezione sulla sua vita privata.

‘L’anello? E’ solo un regalo di Ambra, ma non abbiamo in programma di sposarci…’, dice il coach della Juventus.

Come detto, di possibili nozze Allegri-Angiolini si parla da inizio 2018: i primi di febbraio, in occasione della conferenza pre-partita tra Juventus e Atalanta, l’allenatore era apparso con un anello al dito.

Immediati i rumors di nozze, smentiti però nel giro di pochi giorni.

Allegri – Angiolini: amore dall’estate 2017

C’è di vero che la coppia è unitissima: tra gli impegni di lei e di lui, ci sono weekend d’amore e gite romantiche a Venezia, ma anche visite di cortesia ai parenti.

E così, se prima di Natale 2017 lei era andata in Toscana per conoscere i genitori di lui, successivamente era toccato ad Allegri andare a Cerveteri per conoscere i genitori della Angiolini.

Quello che sembrava essere un flirt estivo, insomma, è un amore che procede a gonfie vele: 40 anni lei, 50 lui, Allegri e Angiolini fanno coppia dal luglio 2017, quando erano stati paparazzati abbracciati su una spiaggia dell’Argentario.