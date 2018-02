Dieci anni fa, Lory Del Santo e Marco Ferri hanno passato una notte insieme in albergo, ma niente di scandaloso: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi svela infatti che durante un weekend in Costa Azzurra, l’unica camera disponibile era una matrimoniale. Ma la Del Santo tiene a precisare che l’invito a Ferri era stato fatto a livello amichevole e che grazie a lui riuscì a chiudere la storia con Rocco Pietrantonio.

‘Mi colpì molto. All’epoca era ancora meglio di ora, Ma lo invitai a livello amichevole’.

Del Santo-Ferri e la matrimoniale condivisa

Così Lory Del Santo scatena il gossip su Marco Ferri, figlio del calciatore Riccardo: la ‘coppia’ ha passato una notte insieme, anche se – ci tiene a precisare la showgirl al settimanale Nuovo – tra i due non accadde alcunché.

La De Santo, colpita da Marco Ferri, partì con lui in auto per andare ad una festa a Cannes.

La coppia arrivò in Costa Azzurra e scoprì che l’unica camera disponibile era una matrimoniale, di qui la necessità di dormire insieme.

Del Santo aggiunge che Ferri, dopo aver guidato per cinque ore, era stanco, sulle sue, molto freddo e aveva sonno: ‘Comunque- precisa – l’avevo invitato a livello amichevole’.

Del Santo: ‘Grazie a Ferri chiusi con Rocco Pietrantonio’

Il viaggio in Costa Azzurra fu però la causa della fine della storia con Rocco Pietrantonio, che accusò ingiustamente la Del Santo.

Non che Ferri sia stato più educato, almeno a sentire la showgirl: ‘Mi intimò di non fare parola del nostro week-end perché lui voleva diventare famoso’, ricorda la Del Santo, che al giovane replicò dicendo che non avrebbe saputo a chi dirlo e che comunque i due non si sarebbero rivisti più.

Nonostante Ferri sia stato poco carino con lei, però, ‘senza volere, mi ha dato la possibilità di chiudere con Pietrantonio che mi aveva accusato ingiustamente’.