Loredana Lecciso certifica la crisi con Albano Carrisi: ‘Non posso negarlo, mi sono presa un periodo per riflettere’, dice la showgirl, che conferma (pur senza citarla) il suo malumore nei confronti di Romina Power. La Lecciso, che al momento è a Pavia, non si è ancora chiarita con il cantante di Cellino San Marco (in tournée in Cina) e chissà quanto farà piacere al diretto interessato che, dopo il malumore per la sua vita fatta sui giornali di gossip, Lecciso torni a parlare proprio dalle colonne di uno di questi.

‘Dovevo tornare in Puglia per Natale ma si sono verificati degli episodi che mi hanno fatta soffrire e sono rimasta qui’.

Lecciso: ‘Mi sono presa un periodo di riflessione’

Parola di Loredana Lecciso, che così conferma come con Al Bano ci sia un momento di maretta.

La showgirl, intervistata da Di Più tv, spiega che non può più negare la crisi, e che si è presa un periodo di riflessione per capire come procedere nella relazione.

Prima di Natale Lecciso si è spostata in Lombardia con suo fratello, per le feste sarebbe dovuta tornare a casa, ma ci sono stati episodi che l’hanno ferita.

Lecciso: ‘Io e miei figli non siamo di serie B’

Inevitabile pensare alle foto che Romina Power ha postato su Instagram e alle dichiarazioni in tv e sui giornali sul fatto che Albano Carrisi la ami ancora.

Anche il cantante ci ha messo del suo, dopo aver parlato di affetto fraterno per l’ex moglie ha aggiunto che ‘Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente’.

Lecciso: ‘Certe immagini sono inopportune’

Anche per questo, Lecciso spiega al settimanale di gossip di essersi sentita attaccata come donna e come mamma: ‘È come se io e miei figli non contassimo, come se fossimo una famiglia di serie B’.

Al momento Lecciso e Al Bano non si sono chiariti: lei è a Pavia, lui è in Cina, ma che l’attuale compagna di Carrisi ce l’abbia con l’ex moglie è chiarissimo anche senza nomi: ‘Certe immagini sono inopportune. Nella vita di Albano possono esserci anche dieci ex mogli – la riflessione conclusiva della showgirl – ma nessuna deve mancare di rispetto’.