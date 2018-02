Amori e rotture a L’Isola dei Famosi 13 che vede spuntare l’ex di Paola Di Benedetto: ‘Diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli’ afferma Matteo Gentili, calciatore innamorato per 4 anni dell’ex madre natura. Un colpo al cuore, dunque, vedere Paola baciare Francesco Monte senza pensare alle conseguenze, senza pensare alle parole spese poco prima di partire per questa avventura.

Si chiama, dunque, Matteo Gentili l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, attualmente vicina a Francesco Monte. Una situazione – quella creatasi a L’Isola dei Famosi 2018 – che ricorderebbe gli sviluppi sentimentali con protagonisti Cecilia-Ignazio-Francesco visti al Grande Fratello Vip, con una sola differenza: l’ex madre natura di Paolo Bonolis è partita, infatti, single, come precisato sui social dall’ex fidanzato.

Isola dei Famosi 2018, l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto sul bacio con Francesco Monte

Mancano pochi giorni alla terza puntata de L’Isola dei Famosi 2018 ed i primi risvolti sentimentali cominciano ad arricchire la tredicesima edizione del reality show.

Questa volta, a parlare è l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, in riferimento al bacio con Francesco Monte: ‘Paola non ti riconosco più. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle conseguenze?’

Sono queste le parole pronunciate da Matteo a Domenica Live nella puntata del 4 febbraio 2018, per poi raccontare della loro pausa di riflessione di novembre: ‘Mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti. Avresti almeno potuto aspettare un po’ di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amore’.

Insomma, non ci resta che attendere la versione di Paola Di Benedetto nella prossima diretta dall’Honduras.

Isola 2018, Matteo Gentili specifica che Paola è partita ‘single’

Dopo le parole pronunciate da Matteo Gentili, in molti si sono scagliati contro la bella Paola Di Benedetto, ancora all’oscuro del tornado che tra pochi giorni la tormenterà.

E’ per questo motivo che l’ex fidanzato ha precisato sui social: ‘Penso ci sia un po’ di confusione generale. Paola è partita single per l’isola, ci siamo lasciati circa a metà dicembre. Mi è stato chiesto ed io ho raccontato come sono andate le cose. (…) Dopo le belle cose che ci siamo detti, è chiaro che la delusione sia tanta visti i suoi comportamenti sull’isola’.