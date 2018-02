Continuano le polemiche su L’Isola dei famosi 13 e pare che Francesco Monte non sia il solo a rischio eliminazione: anche Nadia Rinaldi potrebbe essere coinvolta nel ‘caso droga’ sollevato da Eva Henger durante la prima puntata del reality show di Canale 5. L’attrice ungherese, ritornata in Italia nelle ultime ore, però, potrebbe ritrattare sulla questione e scagionare i due concorrenti.

Secondo le ultime indiscrezioni sul ‘droga-gate’ de L’Isola 13, infatti, pare che Francesco Monte non sia l’unico coinvolto nel caso. Come raccontato da Dagospia, a rischio espulsione per aver fumato marijuana ci sarebbero l’ex tronista, Nadia Rinaldi, un membro della produzione e ‘una quarta persona con un ruolo pesante nel reality’. Tuttavia, nelle ultime ore, si vocifera che Eva Henger, messa sotto pressione dai vertici di Mediaset, possa ritrattare su quanto denunciato in diretta tv su Canale 5: in questo modo il caso verrebbe insabbiato e il reality show potrebbe proseguire senza problemi.

Isola 13, caso droga: interviene il marito di Eva Henger

Dopo le ultime indiscrezioni riguardo un possibile ripensamento di Eva Henger sulla denuncia nei confronti di Francesco Monte, è intervenuto il marito dell’ungherese, Massimiliano Caroletti, accusando la produzione de L’Isola dei famosi 13 di aver ‘sequestrato’ la moglie come se fosse un ‘pentito di mafia’.

‘Ormai non si tratta più di un gioco…la produzione mi sta vietando di poter parlare con mia moglie ed informarla su quello che realmente sta accadendo’ – ha sbottato Caroletti su Instagram.

‘[…]Neanche con un pentito di mafia si usa questo trattamento…’ – ha continuato, insinuando ciò che da giorni circola sul web – ‘Ma se hanno la coscienza apposto quale può essere il problema? Eva ha diritto di parlare con il suo legale prima della puntata!’.

Caroletti è intervenuto anche riguardo la possibilità di un ripensamento di Eva Henger sulle accuse contro Francesco Monte e ha specificato che la moglie ‘non avrà alcuna intenzione di tacere né smentire i fatti emersi durante la puntata del 29 gennaio’.

Nella lettera pubblicata su Facebook dal marito della ex naufraga de L’Isola dei famosi 13, dunque, si legge che la moglie non ritratterà quanto dichiarato e vengono assolutamente smentiti i rumors secondo i quali la ‘sig.ra Henger avrebbe accettato o sarebbe pronta ad accettare offerte per mantenere il proprio “silenzio” sulla vicenda’.

Eva Henger in isolamento dopo le accuse contro Francesco Monte

Intanto, Eva Henger tornerà ad essere ospite de L’Isola 13 durante la seconda puntata in onda su Canale 5 oggi, 5 febbraio 2018.

Per il momento, però, pare che la ex naufraga sia tenuta in isolamento dalla produzione del reality show anche se c’è chi annuncia che l’ungherese sia pronta a rivelare ulteriori dettagli sul ‘droga-gate’.

Come raccontato a Domenica Live da Riccardo Signoretti, ‘Eva parlerà, forse prima dovrà consultarsi con i suoi avvocati’.

Come spiegato dal direttore del settimanale Nuovo, inoltre, la Henger ‘ha già anticipato all’orecchio di suo marito alcune cose che vuole dire e vi assicuro che in questa storia non c’è solo Francesco Monte. Ci sono delle rivelazioni da fare che nessuno si aspetta’.