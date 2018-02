Colpo di scena su L’Isola dei famosi 13: pare che Francesco Monte abbia abbandonato le spiagge dell’Honduras ma, al momento, Mediaset sembra voglia mantenere la suspense sull’argomento. Dopo il ‘droga-gate’ o ‘canna-gate’ scoppiato durante la prima puntata del reality show di Canale 5, si dice che l’ex tronista abbia deciso di evitare un confronto in diretta con Eva Henger.

Secondo l’anteprima lanciata dal sito Davide Maggio, infatti, pare che l’abbandono di Francesco Monte a L’Isola dei famosi 13 sia dovuto proprio a ciò che lo avrebbe atteso durante la seconda puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Nel corso della settimana appena trascorsa, le denuncia dell’attrice a luci rosse ungherese ha sollevato non poche polemiche e l’appuntamento in prima serata del 5 febbraio 2018 avrebbe nuovamente visto coinvolto Monte in una sorta di processo mediatico che, a quanto pare, il giovane tarantino ha preferito evitare.

Francesco Monte via dall’Honduras: la decisione 24 ore fa

Come rivelato, la scelta di abbandonare L’Isola dei famosi pare sia stata presa da Francesco Monte più di 24 ore addietro.

Eppure, sono stati tantissimi i programmi targati Mediaset che hanno trattato l’argomento e che non hanno fatto assolutamente riferimento alla decisione del naufrago.

Mediaset, infatti, sembra abbia deciso di tenere nascosta la notizia per aumentare il mistero attorno alla vicenda ma, allo stesso tempo, per rendere ancora più ‘appetitosa’ la seconda puntata del reality show.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, Monte non sarà presente all’appuntamento in prima tv su Canale 5 e per ascoltare la sua versione dei fatti dovremo attendere la prossima settimana.

Isola 13, l’addio di Francesco Monte per colpa di Eva Henger?

Se l’indiscrezione riguardante l’addio di Francesco Monte a L’Isola dei famosi 13 venisse confermata, la scelta dell’ex tronista potrebbe sembrare – almeno in parte – un’ammissione di colpa.

Perché decidere di fuggire dall’Honduras se la denuncia e le dichiarazioni di Eva Henger sono infondate? Ma, soprattutto, è vero che Francesco ha deciso di abbandonare le coste dell’Honduras per l’accusa rivoltagli da parte dell’attrice a luci rosse?

Le risposte al mistero le troveremo nel corso di queste settimane ma, si sa, che Monte non è uno sprovveduto e l’idea di poter essere stigmatizzato da parte dell’opinione pubblica riguardo a fatti presunti, potrebbe averlo spinto a lasciare definitivamente il gioco per tutelare la sua persona.

Peccato, in tanti credevano che potesse essere proprio lui il vincitore de L’Isola 13 e la sua storia d’amore con Paola Di Benedetto stava già facendo arricchire i giornali di gossip.

