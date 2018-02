Ospite di Domenica Live per una ‘D’Urso intervista’, Antonella Mosetti ha raccontato della lieve epilessia di cui la figlia Asia Nuccetelli ha sofferto per ben sei anni. Per la prima volta, le due hanno voluto rendere noto un triste momento del loro passato spiegando al pubblico di Canale 5 come mai siano legate da un sentimento così forte, spesso non compreso dai telespettatori o da chi non le conosce.

Antonella Mosetti ha scelto il salotto di Barbara D’Urso per raccontare le crisi di epilessia di Asia Nuccetelli specificando di aver taciuto sull’argomento durante la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello VIP per evitare che queste rivelazioni venissero interpretate come un tentativo di accaparrarsi il favore dei telespettatori. ‘Asia è nata di 4,2 kg, una bella bambina, sanissima’ – ha ricordato la showgirl a Domenica Live – ‘Ma verso i tre anni e mezzo ci siamo accorti che aveva dei momenti in cui si assentava’.

Antonella Mosetti sul problema al cervello di Asia Nuccetelli

Da quel momento, dunque, è iniziato il calvario di Antonella Mosetti e del padre di Asia Nuccetelli che, spinti dai parenti, decisero di sottoporre la bambina a dei controlli specifici.

Dopo analisi del sangue, tac e risonanze magnetiche, i medici dell’ospedale Bambin Gesù di Roma diagnosticarono alla piccola un problema al cervello.

‘All’inizio volevo morire perché mi dissero che c’era una macchia sul lato sinistro del cervello, quindi si ipotizzava un tumore’ – ha continuato la Mosetti – ‘Per me la vita era finita!’.

‘Poi si capì che Asia aveva un inizio di epilessia curabile’ – ha proseguito la showgirl, spiegando come la figlia abbia vissuto per sei anni in ospedale prendendo 900 gocce al giorno ed evitando situazioni che potessero danneggiarla.

Asia Nuccetelli vittima di bullismo

I problemi di salute di Asia Nuccetelli, però, sono continuati durante l’adolescenza in seguito ad un pestaggio da parte di alcune ragazze all’interno di un locale notturno.

Come raccontato a Domenica Live, infatti, la figlia di Antonella Mosetti fu presa di mira da alcune coetanee della sua zona che usarono una sua amica come esca per attaccare Asia durante una serata.

Un pugno vicino l’orecchio le provocò giramenti di testa e successivi attacchi di panico, così la showgirl decise di partecipare al Grande Fratello VIP 1 in coppia con la figlia proprio per ‘sdrammatizzare’ la situazione visti i ‘freni’ della Nuccetelli a soli 19 anni.

‘Il Grande Fratello da una parte le ha leso l’immagine per congetture di altre persone, ma da una parte l’ha resa libera’ – ha concluso Antonella Mosetti.

