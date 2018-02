Ospiti a Verissimo Filippa Lagerback e Daniele Bossari, prossimi convolare a nozze. La conduttrice svedese parla del rapporto con il futuro marito, di come sono tornati ad amarsi come il primo giorno, di come sono tornati a sorridere. Daniele Bossari, conduttore affermato, è rinato a seguito dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip: ‘Io voglio proprio stare con questo uomo’, afferma la Lagerback sorridente.

Filippa Lagerback si racconterà, dunque, a Verissimo nella puntata di sabato 3 febbraio 2018. Felice ed innamorata come il primo giorno di Daniele Bossari, la conduttrice svedese torna a parlare della crisi che ha scombussolato a lungo l’umore del vincitore del Grande Fratello Vip e, di conseguenza, ostacolato la loro relazione iniziata ormai ben 17 anni fa. Stimolata dalle domande di Silvia Toffanin, la Lagerback esprime tutto il suo amore per Daniele.

Filippa Lagerback parla della crisi di Daniele Bossari a Verissimo

In occasione dell’ospitata a Verissimo, Filippa Lagerback tornerà nella fascia pomeridiana di Canale 5 per raccontarsi tra crisi e rinascita di coppia.

‘Dopo 17 anni e dopo un periodo difficile ci si può ritrovare e amarsi come il primo giorno’, afferma la spalla destra di Fabio Fazio, ‘Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi’, continua la Lagerback in riferimento al buio periodo che ha tormentato Daniele Bossari.

Nel momento in cui Silvia Toffanin le domanda il ‘perché’ di questa crisi, la modella svedese risponde: ‘Perché Daniele è molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro. Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ di terra bruciata intorno. Il suo percorso di rinascita è iniziato quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip’.

Filippa Lagerback innamorata di Daniele Bossari a Verissimo

E’ ormai nota la situazione della coppia formata da Filippa Lagerback e Daniele Bossari, resa pubblica nel corso del GF Vip a cui ha preso parte l’ex conduttore del Festivalbar, attualmente e felicemente impegnato a L’Isola dei Famosi 13 nel ruolo di opinionista.

‘Siamo tornati a sorridere. Sono molto innamorata. Io voglio proprio stare con questo uomo’, afferma infine ai microfoni di Verissimo una donna innamorata quale è Filippa, pronta a convolare a nozze con il suo compagno di vita da ormai ben 17 anni.