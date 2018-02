Furiosa, Mara Venier ha sbottato su Instagram scagliandosi contro un follower del marito Nicola Carraro. Le parole usate dalla conduttrice tv hanno colto tutti di sorpresa e qualcuno ha anche criticato l’irruenza con cui ‘zia Mara’ si è rivolta nei confronti di chi ha fatto riferimento all’assenza del figlio Gerò dalla vita dell’produttore cinematografico.

‘’Fatti i c**** tuoi, st*****!’ – così Mara Venier ha risposto innervosita ad uno dei fan social di Nicola Carraro, reo di non aver menzionato tra i ringraziamenti per gli auguri di compleanno il figlio Gerò, legato a Simona Ventura. Il pensiero che le questioni familiari possano diventare di dominio pubblico, ha fatto uscire di senno la Venier che, solita non trattenersi da risposte spesso troppo veraci, non è riuscita nemmeno a contenere la rabbia nei confronti di qualche follower troppo curioso.

Nicola Carraro festeggia su Instagram il compleanno

Alla mezzanotte dell’1 febbraio 2018, quindi, Nicola Carrara ha espresso i suoi ringraziamenti nei confronti di coloro che hanno reso speciale il compleanno appena trascorso.

‘È ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1 Febbraio mio compleanno’ – si legge sul profilo Instagram del compagno di Mara Venier.

‘Ormai gli anni sono tanti…mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, ho due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici in tutto il mondo’ – concludendo con una domanda a sé stesso – ‘Nicola che vuoi di più dalla vita?’.

Un pensiero che ha raccolto tantissimi like in pochissimo tempo, ma che ha sollevato anche la curiosità di qualche follower riguardo i mancati ringraziamenti nei confronti del figlio Gerò Carraro.

Mara Venier si arrabbia: colpa di Simona Ventura?

‘Hai anche un figlio! Non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui’ – ha commentato un follower di Nicola Carraro, prendendosi immediatamente gli insulti da parte di Mara Venier che lo ha definito uno ‘str****’.

Dietro a questa risposta particolarmente stizzita dell’opinionista de L’Isola dei famosi 13, molti credono che ci possa essere Simona Ventura.

Com’è noto, le due signore della tv, accomunate dal legame con padre e figlio, sono state protagoniste di svariati scontri e, al momento, pare non si rivolgano proprio la parola.

A far pensare che la furia social della Venier possa derivare anche da qualche nuovo scontro con la Ventura, si aggiunge l’ultimo post su Instagram di Super Simo che ha pubblicato uno scatto insieme al compagno Gerò commentando: ‘Le malvagità altrui non ci toccheranno mai! Uniti, sani…una famiglia vera!’.

