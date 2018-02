Per colpa della carriera, Joe Bastianich ha fatto soffrire moglie e figli ma, pur consapevole di ciò, il giudice di Masterchef non vuole cambiare vita: ‘Fare la vita che faccio io, è da egoisti. Forse un uomo diverso da me riuscirebbe a sacrificare queste cose per la famiglia, io no’, ammette in una intervista. Non solo: Bastianich rivela anche che non vuole lasciare l’Italia e che… potrebbe lasciare Masterchef dopo la settima edizione.

Dopo dieci anni di Masterchef (divisi tra America e Italia) Joe Bastianich potrebbe dire basta.

Joe Bastianic saluta Masterchef? ‘Sogno un late show’

La rivelazione è affidata al Corriere della Sera: ‘Non so se mi vedrete a MasterChef 8, dipende da diverse cose, ma sicuramente vorrei buttarmi anche in una nuova avventura. Per esempio una versione del Late Night Show qui da voi’, spiega il giudice del talent di Sky.

Nel futuro, Bastianich sogna di aprire un ristorante in Italia e spera di portare in tour ‘Vino Veritas’, dieci serate tra monologhi, canzoni e assaggi dei vini di famiglia.

Joe Bastianich e la famiglia: ‘Moglie e figli hanno sofferto per colpa mia’

Proprio a proposito di famiglia, il giudice di Masterchef confessa che, tra musica e televisione, ad essere sacrificati sono stati la moglie Deanna e i figli Ethan, Miles e Olivia.

L’imprenditore musicista riconosce di essere ‘sparito’ – o meglio, di aver cominciato a dividersi tra Los Angeles, New York e l’Italia – dopo quindici anni passati a casa, e che la situazione con moglie e figli la situazione si è appesantita.

‘Abbiamo avuto profondi momenti di crisi – confessa Bastianich – e di certo le foto uscite sulla stampa non hanno aiutato’, fermo restando che il giudice di Masterchef tiene a precisare che tutte le donne paparazzate con lui erano solo amiche.

Come detto, però, pur consapevole (e dispiaciuto) dell’egoismo della sua vita, Bastianich ammette che ‘forse un uomo diverso da me riuscirebbe a sacrificare queste cose per la famiglia, io no’.

Nel frattempo, per continuare a stare con la moglie, Bastianich si è dato delle regole, tra cui tornare a New York ogni volta che è possibile, anche ricordando i consigli delle ‘nonne italiane’ che da piccolo gli hanno insegnato l’importanza degli affetti.