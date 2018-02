In attesa di sapere come finirà il droga-gate all’Isola dei famosi 2018, Francesco Monte è inguaiato dal fratello Stefano. Il parente dell’ex tronista ha infatti postato un video con tre amici in cui, insieme ad Alex Adinolfi e a una terza persona, sembra fumare erba: quello che voleva essere un modo ‘ironico’ di rispondere alle accuse di Eva Henger finisce però per rivelarsi un boomerang, e il trio è sommerso dalle critiche.

È durato quanto un gatto in tangenziale il video, su Instagram, in cui Stefano Monte, fratello dell’isolano Francesco, sembra farsi una canna: il fiilmato, cancellato a tempo record, è però stato ripreso da alcuni siti.

Stefano Monte si fa una canna su Instagram?

A ripescare alcuni screenshot del video in cui il fratello di Monte sembra frasi una canna è stato il sito ilvicolodellenews.it, che posta dei frame del video in cui Stefano Monte, Alex Adinolfi (ex corteggiatore di Rosa Perrotta) e un’altra persona sembrano fumare droga.

In primo piano si vede infatti una sigaretta che sembrerebbe essere fatta di cannabis più che di tabacco (ma la certezza non c’è).

Il video è ovviamente un modo per rispondere alle accuse di Eva Henger, che ha accusato l’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez di aver fatto uso di droga in Honduras mentre i concorrenti dell’Isola dei famosi 2018 alloggiavano ancora nella Villa La Palma.

‘Alex e l’amico – spiega Vicolo delle news – fumavano anche loro della marijuana o forse facevano solo il gesto chissà, mostrando quasi orgogliosi la canna davanti all’obiettivo (…) e il fratello sotto se la rideva alla grande’.

LEGGI: Francesco Monte ha usato droga su L’Isola 13? L’accusa di Eva Henger

La provocazione del fratello di Monte non piace ai followers: piovono critiche

La provocazione non è però piaciuta ai followers e ai fan del naufrago, che hanno bacchettato Stefano Monte per la scelta.

LEGGI: L’Isola 13, caso Monte: il Moige interviene sulla vicenda droga

In attesa di sapere le decisioni di Mediaset (che sta analizzando i filmati), sul caso è intervenuto anche il Moige, che bacchetta un programma in cui ‘si è arrivati a promuovere l’illegalità con il presunto possesso e utilizzo di droga da parte di uno dei partecipanti. Abbiamo prontamente denunciato l’accaduto all’Ambasciata Honduregna a Roma e continueremo a monitorare la situazione’.