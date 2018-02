Mentre cresce la ‘febbre’ per il Festival di Sanremo 2018, aumentano anche le curiosità sugli ospiti di questa edizione: Gianni Morandi, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga e Giorgia sono tra gli artisti confermati di questa 68esima stagione e vanno ad aggiungersi alle altre special guest italiane che hanno accettato di salire sul palcoscenico del Teatro Ariston per rendere omaggio alla musica nostrana.

Dunque, dopo Laura Pausini, Fiorello, i Negramaro e Biagio Antonacci, anche Gianni Morandi, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga e Giorgia si inseriscono nella griglia di ospiti italiani a Sanremo 2018. Il Festival, quindi, si arricchisce di eccellenze della musica ‘Made in Italy’ e si prepara ad essere una delle edizioni più ‘popolar nazionali’ di sempre. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors relativi il ritorno del ‘capitano coraggioso’ e del trio appena costituitosi, è arrivata la conferma da parte della Rai che, con grande orgoglio, ha annunciato la presenza di queste special guest durante una delle cinque serate dedicate alla kermesse musicale.

Giorgia dice sì al Festival di Sanremo 2018, sarà ospite

Ansa – Giorgia al Festival di Sanremo 2017

Nuovo sì da parte di una delle principali artiste della musica italiana al Festival di Sanremo 2018: Giorgia sarà presente sul palco del Teatro Ariston come super ospite.

La cantante ha confermato la sua partecipazione alla kermesse su Radio 2: ‘Vado a Sanremo, accetto molto volentieri l’invito di Claudio Baglioni. Non me lo aspettavo e per questo è ancora più gradito. Potevo mica dire di no?’.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del direttore artistico, dunque, alla griglia delle special guest nazionali si aggiunge anche l’autrice di Oronero.

Gianni Morandi, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga a Sanremo 2018

Alla lista degli ospiti del Festival di Sanremo 2018 si aggiungono, dunque, Gianni Morandi e il trio composto da Max Pezzali, Nek e Francesco Renga.

La conferma della loro partecipazione è arrivata direttamente via Twitter ed è stata immediatamente condivisa dai canali social della Rai.

Morandi torna al Festival della Musica Italiana dopo una collaborazione con Claudio Baglioni per il progetto Capitani Coraggiosi che li ha portati in giro per l’Italia per un lungo tour prima di diventare uno show televisivo per Rai 1.

Concorrente e conduttore della gara canora per ben due edizioni, Morandi sarà accanto a Baglioni in una delle serate dedicate alla 68esima edizione della manifestazione musicale.

Gianni Morandi sarà superospite a #Sanremo2018! La nostra @barbaradipalma lo ha subito intercettato. Ma le sospese non finiscono qui...



Tra poco su @RaiUno a #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/Mz01wIbo6h — La Vita In Diretta (@vitaindiretta) February 1, 2018

Come lui, anche il trio composto da Max Pezzali, Nek e Francesco Renga ha confermato la propria presenza sul palco del Teatro Ariston.

Direttamente dai microfoni de La vita in diretta, i cantanti hanno annunciato di aver accettato l’invito di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2018.

Dopo avervi partecipato, singolarmente, in qualità di artisti in gara e ammettendo di nutrire una certa paura nei confronti della kermesse, i tre saranno per la prima volta super ospiti di una delle cinque serate dedicate.

Biagio Antonacci a Sanremo 2018: ‘Claudio Baglioni sono con te’

Con un primo post sui social, Biagio Antonacci ha confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 citando il ‘capitano’ di questa 68esima edizione.

‘È passato tempo. Arrivai in questo posto sognato con pochi anni di storia, ma il bello è che sono ancora qui!’ – ha twittato il cantante, che partirà prossimamente con un tour in giro per l’Italia per presentare l’ultimo album ‘Dediche e manie’.

‘Cambiano i ruoli, ma le emozioni restano appese al cuore’ – ha concluso Antonacci – ‘Claudio (Baglioni, ndr) sono con te, in questo inedito nostro viaggio!’.

È passato tempo. Arrivai in questo posto sognato con pochi anni di storia, ma il bello è che sono ancora qui! Cambiano i ruoli, ma le emozioni restano appese al cuore. Claudio sono con te, in questo inedito nostro viaggio! @ClaudioBaglioni #biagioantonacci #fortunachecisei pic.twitter.com/BXkeIWPzsC — Biagio Antonacci (@BiagioAntonacci) February 1, 2018

Biagio Antonacci, tutte le volte del cantante a Sanremo

Per Biagio Antonacci, tuttavia, non si tratta della prima volta al Festival di Sanremo: il cantautore, infatti, ci ritorna nei panni di super ospite dopo 3 anni.

Nel 2015 partecipò al Festival di Carlo Conti con un medley di Se io, se lei, Pazzo di lei e Sognami, concludendo con un omaggio a Pino Daniele che segnò il picco di ascolti.

L’autore di ‘Fortuna che ci sei’, però, è stato anche uno degli storici concorrenti del Festival: la sua prima volta fu nel 1988 tra le Nuove Proposte con il brano Voglio vivere in un attimo, mentre la seconda risale al 1993 dove si classificò all’ottavo posto nella sezione Campioni con Non so più a chi credere.