E’ un periodo difficile per Elena Santarelli, accompagnata da Alessia Marcuzzi in ospedale dal figlio malato. La grande amicizia che lega le due conduttrici televisive si è trasferita nel reparto di oncologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove da alcuni mesi è ricoverato il figlio della showgirl di soli 8 anni. ‘Amica mia, sei una guerriera’, si legge a fine giornata sul profilo Instagram di Alessia Marcuzzi.

Speranza, sorrisi ed amicizia hanno, dunque, sostenuto la forte Elena Santarelli presso il reparto di oncologia e oncoematologia dove è trattenuto il figlio malato. Al suo fianco Alessia Marcuzzi, amica di sempre felice ed entusiasta di aver condiviso ‘qualche momento con i bambini del reparto, con le loro famiglie e con i meravigliosi angeli che si prendono cura di loro’.

Le parole di Elena Santarelli dopo la visita in ospedale di Alessia Marcuzzi

Difficile la battaglia combattuta quotidianamente da Elena Santarelli, quale la malattia del figlio Giacomo di soli 8 anni, avuto da matrimonio con Bernardo Corrado.

Al suo fianco Alessia Marcuzzi, recatasi al Bambin Gesù di Roma per sostenere l’amica e trascorrere del tempo con ‘gente meravigliosa’ che abita i reparti dell’ospedale.

‘Oggi è venuta a trovarci un’amica speciale’, scrive la Santarelli sul proprio profilo Instagram, ‘Abbiamo iniziato questo percorso verso la guarigione fatto di piccoli passi e grandi traguardi, quindi ogni tanto entriamo ed usciamo dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù carichi di energia e super positivi’.

Continua la bella showgirl commentando la foto pubblicata: ‘In braccio a me c’è una piccola guerriera… e come lei ce ne sono tanti altri coccolati dalle loro famiglie. Ne approfitto per ringraziare la dottoressa Mastronuzzi e le infermiere, angeli custodi in grado di curare e proteggere i nostri figli con la massima professionalità’.

Alessia Marcuzzi ringrazia l’amica Elena Santarelli

‘Grazie amica mia per avermi fatto conoscere così tante belle persone oggi’, scrive così Alessia Marcuzzi ad Elena Santarelli, ‘E’ stato emozionante condividere qualche momento con i bambini del reparto di oncologia e oncoematologia, con le loro famiglie e con i meravigliosi angeli che si prendono cura di loro’.

Nella foto pubblicata vengono, infatti, ritratte le due conduttrici assieme alle sorridenti infermiere e dottoresse del reparto da loro visitato.

La Marcuzzi termina infine il post con un’emozionante dedicata all’amica e al figlio Giacomo: ‘E tu sei una guerriera vera amica mia, e Jack un portento. Ti voglio bene’.