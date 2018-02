Lontana dalle scene dai tempi del Grande Fratello VIP, Valeria Marini ha raccontato di aver sofferto di depressione nell’ultimo anno e di essere, tuttavia, riuscita a superare un momento molto difficile della sua vita. La showgirl, sempre stellare nelle sue apparizioni, si è messa a nudo confessando di nutrire ancora il desiderio di un figlio e dell’amore vero.

‘Ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso’ – ha spiegato Valeria Marini in un’intervista al settimanale Oggi, cui ha aperto le porte del suo cuore svelando – come poche volte fino ad adesso – il suo lato più intimo e, forse, fragile. Dopo la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello VIP, infatti, la Marini si è allontanata dal piccolo schermo e solo oggi svela i motivi che l’hanno costretta a rifiutare le luci dei riflettori. Un anno lungo e difficile, infatti, l’ha messa duramente alla prova, ma il ‘periodo buio e tormentato’ sta per diventare solo un lontano ricordo.

Valeria Marini e il desiderio di un figlio

Il momento difficile vissuto da Valeria Marini sembra essere dovuto proprio alle opportunità professionali che non sono arrivate negli ultimi tempi.

Forse speranzosa di essere coinvolta in progetti lavorativi importanti dopo la prova del Grande Fratello VIP 1, la showgirl sarda ha dovuto fare i conti con l’assenza di proposte.

‘Sono riuscita a superare un anno veramente difficile in cui mi aspettavo tante soddisfazioni che invece non sono arrivate’ – ha spiegato la Marini che, tuttavia, non ha ancora intenzione di abbandonare i suoi desideri, privati e professionali.

Se sul piano lavorativo, infatti, è in attesa di nuove proposte, su quello privato ha le idee ben chiare e ha confermato di nutrire ancora il desiderio di diventare mamma.

‘Voglio avere un figlio e lo avrò’ – ha dichiarato con fermezza Valeria Marini – ‘Ma non vorrei farlo da sola’.

La donna dei ‘baci stellari’, infatti, spera di incontrare ancora il grande amore: ‘Conosco l’amore della famiglia. Conosco l’amicizia e la sua profondità’ – ha spiegato – ‘Ma l’amore… L’amore vero, quello con una persona con cui sentirsi complice e alleata, no, non credo di averlo mai provato. Ma lo aspetto’.

Valeria Marini: ‘Sono stanca di fare la guest star in tv’

Dal punto di vista professionale, invece, Valeria Marini si è augurata di poter mostrare un nuovo lato di sé, mettendo finalmente da parte le semplici apparizioni come ‘guest star’.

Certa di pagare lo ‘scotto della popolarità televisiva’, la showgirl ha spiegato: ‘Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l’occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia’.

Il sogno lavorativo della Marini, dunque, è quello di poter ‘svelare un’altra parte di me’ perché è certa di meritare molto di più di quello in cui è stata coinvolta finora.