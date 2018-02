Non si placano i dissapori tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne e le due sono arrivate nuovamente a mettersi quasi le mani addosso. Dopo uno degli ultimi episodi che ha costretto Maria De Filippi a richiamare le due all’ordine visti i toni particolarmente accesi, la situazione si è ripetuta e la causa continua ad essere sempre la stessa: Giorgio Manetti.

Convinta che Tina Cipollari allontani il ‘Gabbiano’ da lei, Gemma Galgani è nuovamente intervenuta durante la puntata dell’1 febbraio 2018 di Uomini e Donne scatenando, per l’ennesima volta, l’ira furibonda dell’opinionista vamp. Negli ultimi periodi, infatti, la dama torinese ha provato – con poco successo – a riconquistare il cuore di Giorgio, ma ha trovato davanti a sé un uomo che, seppur legato a lei da un vecchio affetto, non ha alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi. La Galgani, però, continua a non voler accettare la realtà dei fatti e a sostenere che siano le opinioni della Cipollari a far desistere Manetti dal riavvicinamento.

Tina Cipollari: ‘Gemma, mettiti in testa che Giorgio non ti vuole più’

Facendo riferimento ad uno degli ultimi episodi durante il quale Giorgio ha concesso un bacio a Gemma, salvo poi fermarsi vicino alla seggiola di Tina per farle un sorriso e strapparle un altro bacio sul collo, la Galgani ha chiesto a Maria De Filippi di esprimere la sua opinione.

Indipendentemente dal gossip che parla di un presunto flirt nascosto tra il ‘Gabbiano’ e l’opinionista del dating show di Canale 5, la dama torinese ha continuato ad asserire che i commenti e le dichiarazioni di Tina influenzino Giorgio e i suoi comportamenti.

Ma un uomo di sessant’anni può davvero smentire un amore solo per compiacere un’amica? La Cipollari non ha avuto dubbi nel rispondere alla domanda e con la sua solita irruenza ha interrotto la Galgani.

‘Gemma, mettiti in quella testa vuota che Giorgio non ti vuole più!’ – ha urlato, incurante delle telecamere e dei tentativi di Maria De Filippi di smorzare la discussione – ‘Ma non è colpa di Tina o di qualcun altro, non c’è una colpa: lui non ti vuole più!’.

‘Mettici una lapide su questa storia!’ – ha proseguito urlando l’opinionista che, non contenta, ha rincarato la dose – ‘Non capisci un ca***!’

Gemma contro Tina: ‘Tu non hai capito niente!’

A scatenare l’ennesima reazione violenta di Tina spingendola ad alzarsi dalla sedia per gesticolare contro Gemma, è stata l’esternazione della Galgani che l’ha invitata a tacere perché ‘non ha capito niente!’.

E’ bastato pochissimo, dunque, per scatenare l’ira – nota ai fan di Uomini e Donne – della Cipollari che, portando quasi le mani al collo dell’antagonista, le ha urlato: ‘Ti strozzo, vecchia gallinaccia!’.

Ancora una volta, dunque, il trono over di Maria De Filippi ha dato vita ad una scena da podio per ‘i nuovi mostri’ con le imperdibili gesta e sentenze di Tina: ‘Se sei rimasta zitella fino a settant’anni è colpa mia?!’.