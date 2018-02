Se ne parlava da tempo ma ora abbiamo l’ufficialità: i Negramaro a Sanremo 2018, ospiti per ‘La Prima Volta’ (come il singolo attualmente in radio) del Festival della Canzone Italiana a 13 anni di distanza dalla loro partecipazione nella sezione giovani con Mentre Tutto Scorre, che si concluse con un’incredibile eliminazione. ‘Ma non c’è astio’, ha spiegato Giuliano Sangiorgi, ‘Questo tra noi e Sanremo è un amore che torna, la chiusura di un cerchio e un nuovo punto di partenza. E poi quell’anno, nonostante l’eliminazione, ci divertimmo un sacco’.

È stato direttamente Claudio Baglioni, amico personale di Sangiorgi, a chiedere ai Negramaro di suonare al Festival di Sanremo 2018 come super ospiti di una delle cinque serate in programma dal 6 al 10 febbraio: ‘Sono sempre stato un fan di Sanremo’, ha detto Giuliano in un’intervista a La Stampa, ‘Quando ero piccolo aspettavo l’uscita di TV Sorrisi e Canzoni per leggere i testi delle canzoni del Festival. Ma non ci tornerei mai in gara e poi a me le gare neanche piacciono: anche quando andammo nel 2005 era per confrontarci con gli altri, mica per gareggiare’.

I Negramaro a Sanremo 2018 canteranno l’ultimo singolo La Prima Volta, secondo estratto dopo Fino all’Imbrunire dall’album disco di platino Amore Che Torni, e probabilmente almeno un grande classico della loro ricca discografia, forse proprio la ‘sanremese’ Mentre Tutto Scorre. Del resto Giuliano Sangiorgi ha parlato di ‘chiusura di un cerchio’ e quale miglior chiusura nel riproporre sul palco dell’Ariston lo stesso brano che li vide eliminati dal Festival ma con il quale sbancarono le radio, dando il via a una carriera ricca di successi?

Leggi anche: Le frasi più belle dei Negramaro tratte dalle splendide canzoni scritte da Giuliano Sangiorgi

Con la notizia dei Negramaro al Festival di Sanremo 2018 inizia a completarsi il puzzle degli ospiti della kermesse canora: la band salentina si aggiunge infatti alle star straniere Sting (con Shaggy) e James Taylor e agli altri super ospiti italiani Laura Pausini e Biagio Antonacci. Ma fino a martedì prossimo ci aspettiamo ancora qualche annuncio.