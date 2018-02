Pare che negli ultimi tempi tiri una brutta aria tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Si sono lasciati? Difficile dirlo, ma sui social sono apparsi numerosi indizi che farebbero propendere quanto meno per un periodo di (grossa) crisi. Tutto questo mentre il centravanti argentino dell’Inter deve pure fare i conti col momento negativo della sua squadra, a secco di vittorie da ben due mesi, e da un infortunio muscolare che seppur non particolarmente grave potrebbe pregiudicarne l’utilizzo nel prossimo match di campionato.

Ma vediamo un po’ di capire come si sia giunti a questa situazione. Wanda Nara e Mauro Icardi sembravano andare come al solito d’amore e d’accordo (l’ultima foto insieme è del 20 gennaio), quando lunedì scorso il capitano nerazzurro ha postato sui social una frase sibillina (‘Saper dire addio vuol dire crescere’) che molti avevano in un primo momento interpretato come un messaggio nei confronti dell’Inter. Panico tra i tifosi: vuoi vedere che Maurito ha deciso di cambiare squadra?

Chau Chau A post shared by Mauro Icardi (@mauroicardi) on Jan 29, 2018 at 10:48am PST

Poco dopo, però, Icardi ha fatto sapere tramite l’ufficio stampa del club milanese che la frase non aveva nessun significato sportivo ma riguardava faccende personali. E il pensiero è andato subito alla Wandona, che guarda caso da qualche giorno ha lasciato Milano e si è rifugiata in Argentina: ufficialmente per motivi di lavoro (servizi fotografici, partecipazioni a trasmissioni TV, ecc.). Oppure, chissà, per allontanarsi dal marito.

On fire A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jan 31, 2018 at 12:00pm PST

E come se non bastasse, nelle ultime ore i più attenti hanno notato alcuni indizi sui social che hanno aumentato decisamente i dubbi sull’effettiva solidità del rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lui ha clamorosamente smesso di seguire lei su Instagram, mentre la showgirl ha cambiato il nome del profilo da Wanda Icardi a Wanda Nara, tornando al suo nome da nubile.

Che dire, vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità (magari ci stanno solo trollando, ipotesi tutt’altro che improbabile). Ricordiamo però che negli ultimi anni Wanda e Mauro hanno costruito un rapporto molto solido, sublimato non solo dal matrimonio e dalla nascita di due bimbe nel giro di pochissimo tempo (senza dimenticare che Maurito sta crescendo come suoi i tre figli avuti da Wanda con Maxi Lopez), ma anche dal fatto che la donna è diventata i’agente del marito. Insomma, non sembrerebbero esserci le condizioni per far colare a picco un legame così importante.