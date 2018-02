Nuove liti a L’Isola dei Famosi 2018: Cecilia Capriotti si è scagliata contro Francesca Cipriani sull’isola del ‘Peor’, da loro condivisa in questa seconda settimana di reality show. Una lunga discussione ha, infatti, contraddistinto parte del daytime de L’Isola dei Famosi: tutta colpa di un battibecco acceso tra le due note concorrenti, sin dall’inizio in contrasto l’una con l’altra. Sul termine della litigata, la Capriotti ha definito Francesca Cipriani un ‘fenomeno da baraccone’.

Si fa sempre più tesa l’atmosfera a L’Isola dei Famosi 13 ed in particolar modo tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani. Se sull’isola del ‘Mejor’ continuano le avversioni tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sull’isola del ‘Peor’ insulti ed offese volano tra le due note concorrenti, protagoniste di una ‘guerra’ mandata in onda da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. La Cipriotti ha infine dichiarato di non voler più parlare con l’avversaria.

L’Isola dei Famosi 13, è guerra tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti

La convivenza forzata sull’isola del Peor di Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti non poteva non peggiorare i loro rapporti, turbolenti sin dall’arrivo in Honduras.

Secondo quanto traspare da una confidenza della Cipriani a Paola Di Benedetto, l’attrice avrebbe parlato male dell’ex madre natura di Bonolis sin dalla prima puntata del reality show, scatenando un’accesa lite.

‘Non è vero, non ho mai parlato male di lei. Te vuoi solo mettere zizzania, torna a fingere di sentirti male che sei un’attrice mancata’, si è così difesa Cecilia Capriotti, ‘Sei un fenomeno da baraccone, mi vergognerei ad uscire con te’.

Parole che hanno fortemente turbato la sensibilità e la pazienza di Francesca Cipriani, che in un primo momento ha affermato ‘Guarda che vipera’, per poi sfogarsi urlando: ‘Non ne posso più. Davanti alla telecamera vi comportate in un modo e dietro parlate male a raffica! Basta!’.

Insomma, mancano ancora pochi giorni al termine della settimana… riusciranno le due concorrenti a riappacificarsi?

Isola dei Famosi 2018, le dichiarazioni di Francesca Cipriani dopo la lite con Cecilia Capriotti

‘E’ stato inevitabile che io scoppiassi, ahimè’, afferma Francesca Cipriani alle telecamere dopo la lite con Cecilia Capriotti.

‘Tendo a volere la giustizia e la lealtà nella vita, ma in generale. Se so delle cose non riesco a tenermele dentro, difetto o pregio che sia’, continua la concorrente giustificando quanto confessato a Paola Di Benedetto davanti alle altre compagne di gioco.

Secondo le ultime dichiarazioni della Cipriani, Cecilia avrebbe anche pronunciato frasi offensive in merito all’aspetto dell’ex gieffina: ‘Io mi sono scaldata ma sono abbastanza tranquilla perché quando dico il giusto non ho problemi’, ha infine concluso Francesca.