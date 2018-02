Sulle spiagge de L’Isola dei famosi 13 continuano gli scontri e Nadia Rinaldi si è scagliata contro Francesco Monte in seguito alle motivazioni addotte dall’ex tronista per la sua nomination. Nonostante abbia ricevuto ben sei voti da parte degli altri naufraghi, l’attrice romana pare non abbia assolutamente accettato quella del giovane tarantino che ha ritenuto che una donna della sua età – 50 anni – non sia adatta al reality show.

Pesantemente offesa da queste considerazioni, Nadia Rinaldi ha accusato Francesco Monte di aver fatto passare un messaggio sbagliato attraverso le telecamere de L’Isola dei famosi 13. Secondo la 50enne, tornata in forma negli ultimi periodi e mostratasi agguerrita per questa nuova esperienza da aggiungere alla sua lunga carriera artistica, il pensiero dell’ex tronista non sarebbe solo un’offesa nei suoi confronti, ma in quelli di tutte le donne che proprio a 50 anni si riscattano e iniziano a vivere una vita nuova.

Nadia Rinaldi: ‘Quante donne a 50 anni si riscattano?’

Pur vivendo a distanza – la Rinaldi sulla spiaggia dei Mejor e Monte su quella dei Peor – Nadia ha continuato a rimuginare sui fatti accaduti durante la seconda puntata de L’Isola 13 e si è confidata con Amaurys Perez.

‘Lui dice che a 50 anni dovrei stare a casa, ma io a 50 anni ho avuto il piacere di lavorare con Alberto Sordi, Nino Manfredi…che purtroppo questi non sanno nemmeno chi sono’ – ha sentenziato l’attrice, includendo nel discorso anche tutti gli altri giovani concorrenti del reality show.

‘Quante donne ci sono che a 50 anni si riscattano, che vanno avanti da sole, che hanno superato difficoltà con i figli’ – ha continuato a riflettere la Rinaldi – ‘A 50 anni si inizia a vivere!’.

Per Nadia, dunque, le esternazioni di Monte sono state una vera e propria offesa nei confronti di tutte le donne come lei che, ascoltandolo in tv, hanno pensato: ‘Ma guarda ‘sto cretino! Come si permette a dire ad una: alla tua età stattene a casa!’.

Amaurys Perez: ‘Francesco Monte poteva essere più carino verso una donna adulta’

In accordo con Nadia Rinaldi anche Amaurys Perez che, durante un confessionale a L’Isola 13, ha ammesso di non aver gradito le motivazioni di Francesco Monte per la nomination di Nadia Rinaldi.

‘Poteva essere più carino verso una donna adulta’ – ha dichiarato lo sportivo, concorde con l’attrice anche sul fatto che l’ex tronista sia ancora troppo giovane e abbia bisogno di crescere.

‘Sarà la vita stessa a insegnargli a crescere con gli adulti, perché non incontrerà solo gente che lo venera’ – ha continuato a sfogarsi la Rinaldi – ‘Questa è gente che prenderà tanti calci nel c*** nella vita!’.

Dopo le accuse di droga da parte di Eva Henger, dunque, Francesco Monte continua ad essere uno dei concorrenti del reality show più bersagliati: che tutto questo possa costargli una ‘bella’ nomination?

