Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 con ‘Arrivedorci’, testo della canzone

Svelato il testo della canzone con cui Elio e Le Storie Tese si esibiranno, forse per l'ultima volta, al Festival di Sanremo 2018. L'ironica band, che ha partecipato alla manifestazione musicale per tre volte, si prepara per il quarto appuntamento sul palco del Teatro Ariston con il brano 'Arrivedorici': un saluto al pubblico sanremese prima del Tour d'Addio con cui la band si congederà dalle scene.

