Fin dalle prime edizioni al Festival di Sanremo si sono esibiti ospiti stranieri di altissimo livello: come non ricordare, per esempio, il leggendario Louis Armstrong, che nel 1968 interpretò – in italiano! – sul palco del Casinò Municipale il brano Mi va di cantare! Più recentemente, dagli anni Ottanta in poi, le maggiori star internazionali sono state ospiti della kermesse sanremese: Madonna, Bono e The Edge degli U2, i Queen, Bruce Springsteen, i Depeche Mode, Paul McCartney e George Harrison dei Beatles, i Dire Straits, Sting, i Duran Duran, gli Oasis, Eminem e tanti altri.

Fiumi di polemiche hanno sempre accompagnato la presenza di ospiti stranieri al Festival di Sanremo, accusati di distogliere l’interesse dei media dalla competizione canora vera e propria. In effetti negli ultimissimi anni la loro presenza si è notevolmente ridotta, anche se recentemente abbiamo avuto l’opportunità di assistere alla splendida performance di un mito del pop come Elton John (nel 2016), ma anche di Robbie Williams, Ed Sheeran, Ricky Martin, Ellie Goulding ed Imagine Dragons.

Pensate che negli anni ’80 gli ospiti stranieri del Festival di Sanremo erano così tanti che in tre edizioni, precisamente dal 1987 al 1989, per farli esibire tutti fu necessario allestire una struttura alternativa al palco dell’Ariston chiamata Palarock. Erano gli anni in cui a Sanremo planavano personaggi incredibili del panorama pop-rock mondiale, da Paul Simon a Whitney Houston, dagli Smiths ai Simply Red, da Phil Collins ai Bon Jovi.

Anche il decennio successivo, gli anni Novanta, vide esibirsi sul palco di Sanremo ospiti stranieri di grande prestigio: REM, Blur, Rod Stewart, Annie Lennox, Elton John, Tina Turner, solo per citarne alcuni. Poi, col passare degli anni, si è deciso, opportunamente o meno a seconda dei punti di vista, di riservare la scena ai cantanti di casa nostra. Con qualche eccezione, per fortuna.

Siamo andati a spulciare Youtube alla ricerca dei video con le esibizioni degli ospiti stranieri al Festival di Sanremo e ne abbiamo trovati tantissimi: è stato molto difficile fare una selezione, noi ci abbiamo provato ma avremmo voluto inserirne almeno il doppio. Vi promettiamo, prima o poi, una seconda parte!