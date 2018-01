Oltre alla partecipazione di Fiorello, la Rai ha ufficializzato anche la presenza di Laura Pausini come super ospite del Festival di Sanremo 2018 durante la prima serata. L’artista romagnola, nata proprio sul palco del Teatro Ariston con ‘La solitudine’, tornerà sulle scene dopo due anni di assenza, attestando la grande stima e l’amicizia che la legano a Claudio Baglioni.

Sul palco della 68esima edizione del Festival di Sanremo, dunque, Laura Pausini potrebbe intrattenere il pubblico di Rai 1 con un duetto proprio in coppia con il ‘capitano’ e direttore artistico della kermesse musicale. I due, come anticipato, hanno avuto modo di collaborare più volte dando vita ad interpretazioni musicali indimenticabili sulle note di brani come Con tutto l’amore che posso, E tu… e Mille giorni di te e di me. Visti i precedenti, quindi, pare essere quasi ovvia una esibizione di coppia che vedrà coinvolti la Pausini e Baglioni sul palco del Teatro Ariston.

Laura Pausini su Rai 1 dopo due anni di assenza

La cantante romagnola, apprezzata in tutto il mondo per la sua musica, ha scelto il Festival di Sanremo 2018 per tornare sulle scene.

Dopo la partecipazione alla manifestazione nel 2016 come super ospite, Laura Pausini si è ritirata per due anni concentrandosi sulla realizzazione del nuovo album, Fatti sentire, anticipato dal singolo Non è detto.

A distanza di tempo e sempre sul palco del Teatro Ariston, dunque, Laura Pausini tornerà a far sentire la sua voce durante la prima serata – quella del 6 febbraio 2018 – della kermesse musicale.

Da giorni si vociferava sulla sua partecipazione come super ospite del Festival della musica italiana, ma solo nelle ultime ore la Rai ha ufficializzato il nome della cantante tra la griglia delle special guest che parteciperanno offrendo il loro omaggio alle melodie e alla tradizione artistica nostrana.

Laura Pausini, le collaborazioni con Claudio Baglioni

La scelta di Laura Pausini di tornare al Festival di Sanremo 2018 prima del tour mondiale che la vedrà impegnata tra Europa, Stati Uniti e America Latina, deriva anche dalla grande amicizia che la lega a Claudio Baglioni.

Come anticipato, i due hanno avuto modo di collaborare in diverse occasioni e la cantante romagnola è stata una delle ospiti del concerto del direttore artistico della kermesse musicale nel 2013, durante il tour Tutto in un abbraccio: in quell’occasione si esibirono in coppia sulle note di E tu… (riproposta, poi, alla quinta edizione del Festival O’ Scià).

La Pausini, inoltre, si è esibita con Claudio Baglioni e Renato Zero ne I migliori anni della nostra vita e ha partecipato al brano Con tutto l’amore che posso, contenuto nel doppio album del ‘capitano’ di Sanremo 2018 edito nel 2009.

Sono tantissime, dunque, le collaborazioni che hanno visto insieme la Pausini e Baglioni e che potrebbero essere riproposte proprio sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival.