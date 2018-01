Ilaria D’Amico si racconta a tutto tondo spaziando dal rapporto con Gigi Buffon fino al Festival di Sanremo 2018. La conduttrice di Sky Calcio Show, legata dal 2014 al portiere della Nazionale e della Juventus, ha spiegato come la famiglia sia riuscita a superare la delusione per l’esclusione dell’Italia dal Mondiale, rivelando aspetti inediti del legame che la unisce ad uno dei simboli degli Azzurri.

‘Gigi (Buffon, ndr) era un uomo dilaniato’ – così Ilaria D’Amico ha descritto lo stato d’animo del compagno al termine della partita dell’Italia contro la Svezia. La conduttrice sportiva, presente allo stadio di San Siro insieme ai figli per assistere ad uno dei match più difficili per la Nazionale, ha sofferto in silenzio accanto al proprio uomo, provando a sostenerlo nel modo più opportuno: ‘Lasciare che ci sia un silenzio dove però c’è una carezza costante’. Così, la D’Amico ha supportato Buffon dopo una delle delusioni più grandi della carriera dello sportivo, scoprendo in lui un uomo ‘fortissimo’.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: l’unione a prova di Nazionale

Il legame che unisce Ilaria D’Amico a Gigi Buffon, dunque, è riuscito a superare la ‘mazzata’ dell’esclusione dell’Italia dai Mondiali 2018, mettendo a dura prova i nervi del portiere.

Conscio che la partita contro la Svezia sarebbe stata l’ultima in maglia azzurra, Buffon ha saputo reagire anche grazie al sostegno della compagna cui è legato da quattro anni.

‘L’unica cosa che puoi fare in quel momento è coccolare. Accudire […] Lasciare che ci sia un silenzio dove però c’è una carezza costante […]’ – ha spiegato Ilaria D’Amico in un’intervista esclusiva al settimanale F, rivelando come la coppia ha trascorso le ore successive al fallimento.

‘Il giorno dopo l’ho portato a pranzo in una cascina fuori Milano: non c’era praticamente nessuno […] Noi che di carattere siamo chiacchieroni, abbiamo scambiato sì e no tre parole […]’.

Pur in silenzio, però, anche la D’Amico ha sofferto per lo stato d’animo del compagno – ‘Ho continuato a piangere senza che lui mi vedesse’ – ma ha ammesso di aver scoperto accanto a sé una persona più forte di quanto pensasse – ‘Poi ti rendi conto che l’altro ha delle risorse molto più grandi di quelle che pensi. Dopo le prime terribili 48 ore è ripartito’.

Gigi Buffon continua, infatti, ad essere uno dei simboli del calcio italiano e, dopo un lungo percorso su se stesso, è pronto per il ritiro dai campi: ‘Gigi è preparato: da tanto immagina questo momento […] C’è però tutta un’altra vita di cui ha molta fame. Ma so che per lui gli obiettivi sono fondamentali’.

Ilaria D’Amico: il no al Festival di Sanremo 2018

Ilaria D’Amico, oltre ad essere la compagna di Gigi Buffon, è anche una delle conduttrici sportive più apprezzate degli ultimi tempi.

Proprio negli ultimi giorni si parlava di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2018 come co-conduttrice e, per la prima volta, il volto di Sky ha confermato le voci a riguardo.

‘C’è stato un contatto all’inizio’ – ha spiegato la compagna di Buffon – ‘[…] Ma poi la cosa non è andata. Sono un volto di Sky, sarebbe stato complicato’.

Così, per la D’Amico è svanita la possibilità di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston in qualità di conduttrice della gara canora, ma non è detto che la sua presenza al Festival sia da escludere per le prossime stagioni.

