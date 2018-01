Ignazio Moser vorrebbe un figlio da Cecilia Rodriguez: i due, conosciutisi e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, fanno coppia fissa da circa cinque mesi, e il figlio del grande ciclista Francesco fa il punto a due mesi dall’uscita dalla Casa. Dopo i 78 giorni da recluso, dice Moser jr, ‘Nel ritornare alla vita reale mi ha aiutato tanto avere Cecilia accanto’.

‘Mi mancava il non poter scegliere per me stesso: lì ti dicono quando andare a letto, spegnendo le luci, o quando svegliarti’.

Ignazio Moser: ‘Con Cecilia una relazione stabile’

Ignazio Moser si confessa a Vanity Fair, rivelando che non si aspettava di trovare una fidanzata all’interno della casa: single ormai da tre anni, il giovane ha partecipato al programma con la ‘testa’ di un uomo non impegnato, ma oggi confessa che la sorella di Belén Rodriguez gli piace molto.

‘La nostra è una relazione stabile, ma lei è una ragazza molto divertente. Siamo molto complici, giochiamo insieme, non è quel tipo di fidanzata che ti controlla il telefono tutti i giorni’, spiega Moser.

Oggi la coppia vive a Milano, e anche se dopo due mesi insieme 24 ore su 24 non si poteva tornare indietro, è stato comunque ‘strano’ fare cose da soli, visto che di solito si esce a cena per conoscersi meglio – laddove i due sono andati a cena dopo una convivenza forzata e conoscendosi già bene.

Ignazio Moser: ‘Ho sempre sognato di essere padre, vorrei un figlio da Cecilia’

E se in molti credono che prima o poi la coppia scoppierà, Ignazio Moser confessa che non ha mai pensato di non poter andare d’accordo con Cecilia Rodriguez, se infatti un rapporto funziona quando si è reclusi 24 ore su 24 fuori non può che andare meglio.

Anche per questo, dopo aver conosciuto tutti i Rodriguez e dopo che Cecilia ha conosciuto tutti i Moser, visto che al momento la coppia non litiga – ‘e tocchiamo ferro perché continui così‘ – e sta bene insieme, Ignazio comincia a fare dei progetti: ‘Non dico tra un anno, ma in futuro vorrei avere un figlio con lei. In fondo ho sempre desiderato essere padre’.

Moser: ‘Nel mio futuro l’azienda di famiglia o raccontare lo sport’

Quanto al Gf Vip, Moser eviterebbe l’elenco delle conquiste sentimentali, anche se invita a ricordare che ha 25 anni e che se oggi è un volto del mondo dello spettacolo, in futuro gli piacerebbe continuare a far crescere l’azienda.

‘Non credo che il mondo dello spettacolo faccia per me. Ma mai dire mai. Mi piacerebbe tentare il mondo della tv sportiva, lo sento più vicino alle mie corde. Magari raccontare il ciclismo o un altro sport’, dice al magazine, confermando quanto detto anche in altre interviste.